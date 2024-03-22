前進東協市場！CSD 中衛首度參加曼谷國際生活美學展

台灣專業醫材大廠「CSD中衛」跨海招商動作頻頻，繼去年4月赴日本參加「東京國際禮品及家居品展」後，今年又開闢新商機，南向泰國參加亞洲首屈一指的「曼谷國際生活美學展(Style Bangkok)」，作為前進東協市場的第一站。

中衛特別請到泰國變性人選美冠軍的Rinrada Thurapan(小名Yoshi)到場助陣，擁有纖細身材和完美臉蛋的Yoshi一出場，就吸引不少人爭睹她的風采，仙氣飄飄的她戴上中衛與國際精品寶格麗聯名口罩，完美演譯「口罩是時尚配件」。

3月20日到24期間，包含禮品，家飾，家俱，及時尚趨勢等最新產品，超過490家企業在詩麗吉王后國家會議中心(QSNCC)盛大參展，主要參展國家為泰國，韓國，日本，中國及其他東協國家。此展也是泰國及亞洲各國設計師向全球展示最新商品設計趨勢的國際平台。

中衛行銷經理周令怡表示，曼谷國際生活美學展與中衛品牌理念「Health in Style」十分吻合，同樣是利用美學替產品注入全新能量。泰國設計舉世聞名，曼谷更是為東協時尚之都，向來以時尚設計力著稱，對於口罩是時尚配件的概念，預期接受度也會比較高，因此選擇泰國作為前進東協的第一站。

周令怡說，CSD向來注重時尚美學，此次來泰國參展也全力展現醫材是一種時尚配件的概念。展場設計兩大片前衛時尚的精品櫥窗，宣告中衛的醫療美學態度，放置與寶格麗等各大時尚品牌聯名的時髦口罩，吸引眾人目光。

特別的巧思是在中央開口，放置大型落地LED營幕，持續播放時尚走秀影片，讓參觀民眾彷彿化身伸展台下的時尚人士。她強調，CSD對於創新與時尚的不懈追求，將口罩提升至更高的品味層次。 中衛特別請到泰國變性人選美冠軍的Yoshi (中)到場助陣。CSD中衛提供 Yoshi(右)戴上中衛與國際精品寶格麗聯名口罩，完美演譯「口罩是時尚配件」。CSD中衛提供

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