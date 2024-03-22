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國發基金投資 鼎堅航太爆勞資糾紛

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
鼎堅航太公司企業工會蘇理事長（左），遞交陳情書給新北市政府勞工局科長盧志銘。記者葉德正／攝影
鼎堅航太公司企業工會蘇理事長（左），遞交陳情書給新北市政府勞工局科長盧志銘。記者葉德正／攝影

新北市三重鼎堅航太上月爆發勞資爭議，勞方質疑股東紛爭導致營運出問題，勞工卻被主管要求自行辭職或改為外包，擔心失業，昨天先在新北市民廣場高舉「停止內鬥、善待勞工」抗議標語，並到勞工局調解。勞工局目前已受理13名勞工申請調解，至少40多名勞工受影響。

新北市產業工會理事長洪清福表示，國發基金投資了鼎堅航太6%，如今股東間內鬥，危及營運與勞工就業權益，公司若打算收攤，就應該適用大量解雇法，從優資遣與提供勞工非自願離職書，而不是用半威嚇或話術，讓勞工自行離職來節省資遣費，已協助籌組企業工會。

鼎堅企業工會理事長蘇先生說，工會訴求希望資方提出合情合理資遣條件，並提供非自願離職證明以利後續就業，另外不少員工擔心被告，希望協調後，資方能放棄相關訴訟，如果無法達到訴求，不排除罷工。

新北市勞工局表示，勞工局近期已受理13位勞工提出與「鼎堅航太」有關工資及勞動契約終止的調解申請，工會同步針對調整薪資提出調解申請，勞工局在保障勞工權益的基礎上，全力協助勞資雙方尋求解決共識。

勞工局說，勞工的法定權益不能因為股東間的紛爭而被犧牲，勞工局所屬勞動檢查處近日已針對「鼎堅航太」勞動檢查，如有違法將依法裁罰。鼎堅公司截稿前都未回應。

勞工局也說，倘工會所述情事為真，勞工局對資方所為表達強烈譴責，並支持工會捍衛勞工權益的立場與主張，呼籲資方應本於誠信，盡速主動與勞工及工會進行實質的協商對話，避免爭議擴大。

勞工局 資遣

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