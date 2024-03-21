以「捷」會友 瓜地馬拉代表團與北捷局交流座談

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
瓜地馬拉市副市長Victor Martínez率領訪問團，於21日下午拜會北市府並簽署多面向的合作意向書，隨即前往台北市捷運局交流座談。台北捷運局提供
瓜地馬拉市副市長Victor Martínez率領訪問團，於21日下午拜會北市府並簽署多面向的合作意向書，隨即前往台北市捷運局交流座談。台北捷運局提供

應我政府邀請來台的中美洲友邦瓜地馬拉，由台北市政府姊妹市瓜地馬拉市副市長Victor Martínez率領訪問團，於21日下午拜會北市府並簽署多面向的合作意向書；隨即前往台北市捷運局交流座談，實地瞭解台北捷運發展情形，作為瓜京市推動興建捷運之參考。

北市捷運局表示，交流座談會由捷運局副局長陳景池主持，偕同綜合規劃、土木建築設計、機電系統設計及聯合開發等業務主管一同與會。捷運局安排播放「看見台北捷運」影片，紀錄台北捷運路網的興建過程及面臨環境永續、古蹟保存、地形複雜的課題挑戰，亦肩負著公共藝術與城市美學、聯合開發與永續經營及技術傳承的使命。

捷運局指出，座談會以簡報向瓜京市代表團講述台北捷運建設成果與展望，介紹捷運從零至今營運路網長達152.3公里131座車站的成果。捷運局也提及施工中的萬大線、環狀線南北環段及東環段58.2公里51座車站工程現況，以及捷運對都市發展的影響。

捷運局說，簡報結束後雙方進行對話交流，瓜京市代表團對台北捷運的發展表達讚賞，認為此次交流對目前尚未建立捷運系統的瓜京市獲益良多。

捷運局指出，此次與瓜京市代表團會晤，除透過代表團所提出的捷運建設及規劃等問題交換意見，也分享城市交通捷運規劃治理與促進城市永續發展等經驗。

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