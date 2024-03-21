探訪日本品牌 商研院「東京ESG企業菁英考察團」將啟程

為持續協助國內中小企業投入ESG永續發展，並不斷擴展相關知識，商研院特別籌組「東京ESG企業菁英考察團」，將自4月22日起至26日，展開為期五天的考察行程，前往日本探訪名列前矛的品牌，其中包括花王、歐姆龍、Panasonic、資生堂、丸井、伊勢丹、味之素等優質廠商。

商研院指出，日本優秀企業在ESG領域展現出卓越成就，在環境（Environmental）方面，致力於節能減碳、減少廢棄物、進行產品再設計、降低產品生命週期碳足跡、推動環保產品開發，以及發展再生能源和改善製程效率等方面的工作。

在社會（Social）方面，關注員工的健康與安全，積極參與社區貢獻，重視產品的安全性，致力於提升工作環境的品質，追求公平性和包容性。

在公司治理（Governance）方面，這些企業注重良好的公司治理結構，提高透明度，堅持道德行為準則，以及不斷提升企業價值等方面的工作。

商研院院長王建彬表示，商研院不僅定期舉辦多項ESG課程和認證活動，同時每年也舉辦各種國際參訪團，探索新科技、新模式、銀髮與健康、以及具有百年歷史的老店等主題。今年，商研院首次為國內業者籌辦了「東京ESG企業菁英考察團」行程，由於邀請日本優秀廠商參與不易，因此本團名額有限，僅限25名。