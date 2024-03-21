南亞SAYA攜手101 垂直馬拉松環保賽衣省碳排近2公噸

繼去年以 SAYA「Rscuw 織物回收絲」為台北101垂直馬拉松打造環保機能賽衣，南亞塑膠（1303）旗下環保再生品牌「SAYA 餘創」今年再度攜手台北101，針對5月即將開賽的101垂直馬拉松世界冠軍賽（WorldChampionships2024）重新設計賽衣，提供5,600件使用全寶特瓶回收材質搭配特殊蜂巢組織織成的環保機能賽衣，不僅協助世界頂尖選手們更上一層樓，整場賽事更能省下近2公噸的碳排。

南亞 SAYA 餘創品牌長施淙文表示，我們希望能夠重新定義回收產品，突顯其品質與原生產品相當，同時實踐永續的理念與力量，透過再次與垂直馬拉松的合作，期待能讓更多選手們穿著兼具機能與舒適的賽衣盡情挑戰自我極限。

因永續而生的 SAYA 餘創，以領先業界的尖端技術，處理回收材料並專注於聚酯再生研究，相關原料深受國際運動和戶外品牌青睞。南亞指出，去年首度針對101垂直馬拉松，提供使用4個寶特瓶與16g回收布料製成的零浪費異型斷面快乾纖維馬拉松賽衣；今年則因應世界冠軍賽事規格，思考頂尖選手的需求，設計出使用全寶特瓶回收再製的布料材質搭配特殊蜂巢組織織成的機能賽衣，不僅乾爽不黏身，還有吸水保溫的效果。

「SAYA365」使用100%聚酯（PET）回收紗線製成，相較原生紗線，每公斤的回收紗線可減少約1.73公斤的碳排放量，也就是整場賽事，光賽衣就省下近2公噸的碳排。而布料的特殊蜂巢組織設計，採用雙層布面織法，配合布面上的立體六角結構，使選手們感受吸濕排汗且不黏身的舒適狀態，更不用擔心汗水快速蒸發造成體溫下降的狀況。