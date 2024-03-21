ICF Smart21發布會首度在台登場 我國三縣市獲選

數產署21日指出，我國今年三個縣市入圍 ICF 智慧城市 Smart21，分別為雲林縣、屏東縣、台東縣。數產署說明，透過數位科技與地方共好，共同打造智慧國家願景是數位部推動的重點政策之一，也期盼未來持續透過相關計畫，與全台22縣市攜手，整合產業資源與數位基礎建設，共同打造更具規模與前瞻性的數位公共服務。

創辦於1999年的國際智慧城市論壇（Intelligent Community Forum, ICF），成立宗旨為推廣全球寬頻經濟及運用資通訊科技的最佳城市典範。每年皆吸引超過400個城市報名參選，今年 ICF 特別選擇臺北智慧城市展期間到臺灣舉辦 Smart21發布會，並於我國時間3月20日晚間揭曉2024年度全球21座智慧城市，台灣有三個縣市入圍，分別為雲林縣、屏東縣、台東縣。

過去全台已有15個縣市曾入圍 ICF 智慧城市 Smart21，其中台北市、桃園市、台中市與新北市等四個城市，更先後榮獲 ICF 當年度智慧城市首獎殊榮。今年入圍的雲林縣、屏東縣以及臺東縣，在數位發展部數位產業署「普及智慧城鄉生活應用計畫」的輔導下，入選全球最佳21座智慧城市。其中雲林縣以及屏東縣更是首度入圍，也讓我國榮獲 ICF 肯定之縣市數達17個，佔全台縣市總數超過7成7。

ICF 智慧城市評比項目，於各年度中皆會根據總體環境的發展趨勢加入不同的重點主題，並且串聯各項指標，凸顯各城市發展重點特色，也藉此鼓勵各城市持續推進符合民眾生活以及永續發展的城市策略。今年首次入選的雲林縣，主要以創新和智慧城市發展，引領雲林從傳統農業縣轉型。透過與產、學界的策略聯盟，啟動「智慧5G新雲林」計畫，強調利用資訊科技帶來醫療保健、緊急服務、農漁業、和觀光文化體驗的產業轉型，同時並注重永續發展目標。

同樣也是首度入選的屏東縣，則是透過遠距智慧科技的應用，將便民服務延伸到半島與山林，以解決高齡長輩、偏遠地區居民、及行動不便者的生活需求，並提升整體生活品質，達成包容、便利、智慧的社會。台東縣則是著眼於城市韌性與永續課題，以快慢兼容的節奏打造適合當地文化與產業的智慧城市發展，透過結合台東的純淨山水與海洋文化底蘊，搭配科技創新與行政效率，同時結合永續經營理念，重視土地價值並兼顧實際經濟產值，與國際同步打造永續發展的標竿。

數產署表示，ICF 是國際上推動智慧城市發展的重要組織，能夠獲得 ICF 的認可，表示臺灣在智慧城市相關政策的推動上是受到相當的肯定，尤其數產署在前瞻預算的支持下，「普及智慧城鄉生活應用計畫」持續以（People-Public-Private-Partnership）全民夥伴關係的機制，由地方政府開放場域、中央提供資源、業者發揮創意提出數位服務解決方案的三方共同努力下，在國內推動超過258項的智慧城鄉服務於國內落地淬鍊，包含健康、交通、觀光、農業及城市治理等與生活息息相關的領域，並輸出到海外29國，逐步建立我國智慧城市服務國的形象。

除此之外，數產署也表示，國內城市除了在 ICF 評比中獲得肯定外，台南市也在去年榮獲國際數據資訊 IDC（International Data Corporation）認可，獲得「2023 IDC 未來企業大獎」，並且以「台南共照雲」及「第二期智慧路邊停車計費系統 BOT 案」，分別獲得「智慧城市類別-最佳市民福祉獎」及「智慧城市類別-最佳互連城市獎」兩項大獎肯定，這兩個智慧解決方案，都是透過「普及智慧城鄉生活應用計畫」支持，在臺南市淬鍊後，持續透過在地經營，落地發展的方案。

數產署強調，透過數位科技與地方共好，共同打造智慧國家願景是數位部推動的重點政策之一，也期盼未來持續透過相關計畫，與全台22縣市攜手，整合產業資源與數位基礎建設，共同打造更具規模與前瞻性的數位公共服務，透過數位科技協助台灣各城市的韌性發展，讓生活在城市中的台灣人民，共享數位科技發展的成果，實現「以人為本」的數位新社會願景。