北台灣329檔期逾3千億 北市4大天王帶頭衝

住展雜誌統計今年北台灣房市329檔期推案預估量，來到3,140億元，較去年同期實際推案量成長約1,171.9億元，年增59.5％，創歷史新高紀錄。其中商、廠辦案占比4.6％，與去年近一成比例砍半，商辦熱度暫歇。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，去年房市籠罩在包括大選與平均地權條例等各種不明確性，延後推案態勢明確，且政策法令下的推案時辰壓力，都讓今年供給量翻揚毫無懸念。

今年北台灣329檔期主力放在北北桃，共2,639億元，占了八成五的量能，其中台北市971億元，佔了三成。新北市、桃園市各為857與810億元，占比27％與25％，北北桃生活圈新案齊發。

台北市在329檔期有四案預估推上百億元，包括｢達永‧新潤永吉路案｣、｢中工鳴森苑｣、｢士科大院｣，以及｢遠雄商舟｣商辦案，各自具備信義區、民生社區、北士科重劃區地段優勢。房市交易熱區中山區預計有5案推出，為行政區中數量之最，加總約來到90億元，可見建商對市中心區域高度期望。

新北市與桃園市則分別有指標建商長虹建設、麗寶建設於新北市林口區與桃園區小檜溪推出預計達百億元指標案。去年新北市最熱地域三重區，今年將持續延燒，329檔期預計有7案推出，加總約278億元案量，亮點為｢甲山林市政官邸3號｣、｢寶石睿岳｣、｢富麗天景｣，預期各有達50億元以上量能。

桃園市則將目光集中在大園區，預期有5案推出，推案量不算大，以去年延推到此檔期的｢上順艾麗｣較為焦點，但大園區在鄰近青埔，以及航空城和客運園區話題炒熱，已為桃園市預售新案熱門地帶。

北台灣其餘縣市方面，新竹地區329檔期估推357億元，寶山鄉的｢宏道新竹帝寶6區｣預估有達百億元的量能，加計指標建商富宇也在寶山鄉山湖路推案，寶山鄉受惠竹科核心地帶竹北市、新竹市的外溢與比價效益不言可喻。

更值得一提的是基隆市，推案量預估122億元，暖暖區的話題案｢甲山林城上城2-美麗上城｣為一大看頭，且因為近期基隆港區新案攀上高價，讓基隆市房市後市可期。