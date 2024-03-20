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東洋總經理侯靜蘭：營運三箭齊發 全年挑戰雙位數成長

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

東洋（4105）總經理侯靜蘭20日表示，台灣東洋的發展正朝著授權引入國際新藥、自製國產新藥、與外銷困難學名藥等三箭齊發，今年營運表現要朝兩位數目標成長。海外市場今年有兩大重點，一是美國將強化微脂體兩性黴素學名藥Amphotericin B（Lipo-AB）當地布局；另一是擴大對越南市場推廣。

東洋去年獲利表現創近五年來新高，每股稅後純益（EPS）4.54元，交出近五年最佳成績，擬配現金股利每股3.5元。該公司今年前二月營收8.75億元，年增18.4％，前二月稅後純益2.2億元，每股盈餘0.89元。

侯靜蘭表示，全球藥品支出仍在增長，加上精準醫療快速發展和AI智慧醫療導入，癌症治療領域的發展，將持續展現爆發力。東洋近年來持續擴充癌症相關藥物的產品組合，例如代理全球第一個美國FDA 核准，用於晚期膽管癌的標靶新藥Pemigatinib；今年2月獲健保署核准，用於膽道癌復發或晚期膽道癌第一線健保給付藥品的TS-1等。

在「授權引入國際新藥」方面，除了癌症相關領域發展之外，台灣東洋已經連續五年代理歐美流感疫苗大廠CSL Seqirus的細胞流感疫苗，今年將繼續參與公費招標。侯靜蘭表示，不僅要將國際最新的流感疫苗引進國內，也針對國內高齡化社會需求，引進65歲成人適用的自費佐劑流感疫苗，希望為不同年齡族群提供最適切的疫苗選擇。

侯靜蘭表示，東洋自1960年開始生產抗生素，在全球面臨抗藥性的危機下，公司成功開發國產抗生素新藥Polymyxin B，近期更將六堵廠提升為符合國際標準、通過查廠檢驗的完整產線，在「自製國產新藥」方面，交出了亮麗的成績。

此外，東洋最的微脂體技術也持續扮演企業成長引擎。自製治療全身侵入性黴菌的Lipo-AB，已先後拿到台灣與美國藥證，去年起，已持續在美國上市，目前正與國際大廠簽訂歐洲市場的共同開發合約，台灣東洋的國產困難學名藥正一步一步佈局歐美市場。

東洋去年啟動「東協醫藥合作計畫」將資源聚焦越南，和越南多家醫院簽署合作備忘錄，建立與當地醫療團隊的合作夥伴關係。今年，台灣東洋更與北榮、高醫攜手推動「醫衛新南向」政策，期待透過短期醫院訓練、跨國學術會議等方式，推升東洋與越南的聯結。

台灣東洋 流感疫苗 美國

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