預售屋連4月單月交易破萬件 大選後329檔期熱鬧可期

信義房屋統計每月預售屋揭露資料，去年10月到今年1月已連續四個月的單月揭露量都超過一萬件，過去景氣好時，單月揭露可達1.2萬件，景氣欠佳時每月約6千餘件，反映當前即使缺乏投資型買盤，預售市場表現仍相當亮眼。

信義房屋專案經理曾敬德表示，在平均地權條例管制換約買盤退場後，仍維持萬件預售屋交易量，反映市場景氣暢旺，過去市場題材都圍繞在捷運站、重劃區與重大建設，這三年則多了科技業投資題材，觀察現在預售市場仍是自用當道，但也有少數個案以低自備等方式吸引長期置產的客戶，今年股市一度創下兩萬點新高，加上後續電價調漲等議題，房市短期氛圍仍會偏向熱絡。

統計顯示，近期的低點出現在平均地權條例上路後的兩個月。去年7月揭露6千餘件，8月揭露近8千件，但10月開始連續4個月揭露量都超過1萬件，顯見選舉並未對預售屋銷售造成太多干擾，今年1月全台預售平均成交價為每坪43.9萬元，而2021年7月實登2.0上路後當月平均成交價為每坪34.5萬元，可見全台房價出現一大波漲勢。

若以區域來看，1月預售銷售量最大的是高雄市的2024件，平均成交價高達每坪38萬元，其次是新北市1908件、平均每坪57萬元，桃園市揭露1898件、每坪38.2萬元，台中市1843件、每坪46.3萬元。

曾敬德表示，目前地價仍維持高檔，營建造價也居高不下，加上景氣暢旺，代銷業者接案競爭也墊高個案銷售價格，目前市場價格還是沒有回頭的氛圍，今年329檔期又是選後推案，整體預售市場仍相對熱鬧。