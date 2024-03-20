快訊

獨／密會雙北卻四處講？林右昌媒體頻放話 幕僚不滿轟「作秀」

抓到了！港媒體人「姜牧師」遇刺 嫌犯環台逃半圈花蓮落網

汪小菲跳腳反控遭家暴！喊大S「出現幻覺攻擊我」 曝她婚內和具俊曄聯絡證據

聽新聞
test
0:00 / 0:00

預售屋連4月單月交易破萬件 大選後329檔期熱鬧可期

聯合報／ 何醒邦／台北即時報導
今年329檔期為大選後推案，整體預售市場仍相當熱鬧。圖/本報系資料照片
今年329檔期為大選後推案，整體預售市場仍相當熱鬧。圖/本報系資料照片

信義房屋統計每月預售屋揭露資料，去年10月到今年1月已連續四個月的單月揭露量都超過一萬件，過去景氣好時，單月揭露可達1.2萬件，景氣欠佳時每月約6千餘件，反映當前即使缺乏投資型買盤，預售市場表現仍相當亮眼。

信義房屋專案經理曾敬德表示，在平均地權條例管制換約買盤退場後，仍維持萬件預售屋交易量，反映市場景氣暢旺，過去市場題材都圍繞在捷運站、重劃區與重大建設，這三年則多了科技業投資題材，觀察現在預售市場仍是自用當道，但也有少數個案以低自備等方式吸引長期置產的客戶，今年股市一度創下兩萬點新高，加上後續電價調漲等議題，房市短期氛圍仍會偏向熱絡。

統計顯示，近期的低點出現在平均地權條例上路後的兩個月。去年7月揭露6千餘件，8月揭露近8千件，但10月開始連續4個月揭露量都超過1萬件，顯見選舉並未對預售屋銷售造成太多干擾，今年1月全台預售平均成交價為每坪43.9萬元，而2021年7月實登2.0上路後當月平均成交價為每坪34.5萬元，可見全台房價出現一大波漲勢。

若以區域來看，1月預售銷售量最大的是高雄市的2024件，平均成交價高達每坪38萬元，其次是新北市1908件、平均每坪57萬元，桃園市揭露1898件、每坪38.2萬元，台中市1843件、每坪46.3萬元。

曾敬德表示，目前地價仍維持高檔，營建造價也居高不下，加上景氣暢旺，代銷業者接案競爭也墊高個案銷售價格，目前市場價格還是沒有回頭的氛圍，今年329檔期又是選後推案，整體預售市場仍相對熱鬧。

景氣 預售屋

延伸閱讀

黑幫「小房間」亮槍恐嚇 社工：我要堅持當下去嗎？

日本精神科醫師的傾聽法！理解對方內心的情感 心靈就能相通

質疑中選會「做票」挨告妨害名譽 北檢傳喚愛莉莎莎未出庭

民眾黨角逐麥寮鄉長補選檢視能量 柯文哲4月初親自下鄉領軍

相關新聞

北市豪宅買氣吹冷風！專家：比腰斬還慘 這兩大原因是關鍵

受政府打房等因素影響，豪宅買氣萎靡不振，尤其《平均地權條例》修正案去年七月上路，被視為壓垮市場最後稻草。住商機構觀察資料...

預售屋連4月單月交易破萬件 大選後329檔期熱鬧可期

信義房屋統計每月預售屋揭露資料，去年10月到今年1月已連續四個月的單月揭露量都超過一萬件，過去景氣好時，單月揭露可達1....

全家攜中華郵政推「店寄i郵箱」 店到店擴大6600處取貨點

全家（5903）打造最完善的包裹服務產業鏈，今（20）日宣布攜手長期合作夥伴「中華郵政」推出「店寄i郵箱」服務，以全台2...

2022年來首見 新屋市場連四月預售單月揭露破萬件、買氣轉熱

信義房屋彙整實價登錄網每月預售揭露資料，統計發現去年10月到今年1月已經連續四個月的預售單月揭露量都超過一萬件，為202...

預售投資炒房熱再起？ 連續4個月單月揭露破萬件

信義房屋統計每月預售揭露資料，統計去年10月到今年1月已經連續四個月的預售單月揭露量都超過一萬件，過去景氣好投資暢旺時，...

文昌街老舊民宅倒塌都更聲再起？ 專家建議：打鐵趁熱整合

台北市大安區文昌街一處已無人住7、8年的民宅昨天倒塌，由於屋內有一棵榕樹，地方人士分析，可能樹根深長破壞建物結構導致坍塌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。