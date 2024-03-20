TOYOTA 冠名贊助《張學友60+巡迴演唱會》

國內汽車銷售龍頭 TOYOTA支持台灣音樂文化不遺餘力，今年更與華語樂壇歌神張學友攜手合作，冠名贊助張學友《60+巡迴演唱會》，傳遞TOYOTA如張學友一般，持續突破自我、力求完美的品牌精神。

TOYOTA不只是車賣得好，用行動支持國內各項音樂、藝文活動，如大嘻哈時代2、Hito流行音樂獎等多元音樂活動，同時也冠名贊助各項大型演唱會，包含蔡依林、五月天等，將音樂的力量傳遍各個角落。聽到國人也想聆聽「歌神」張學友歌聲， TOYOTA用行動挺歌神，冠名贊助張學友《60+巡迴演唱會》，邀大家一起見證經典時刻，到現場感受張學友現場演唱的魅力。

張學友出道近40年來，以其獨特的嗓音和充滿感染力的演繹走進無數樂迷的心中。本次《張學友60 +巡迴演唱會》不僅是他的第10次巡迴演唱會，更是一場融合芭蕾、管弦樂與流行音樂的盛會，完美展現出張學友對60+個人演唱會的優雅與品味的追求。

闊別數年重返台灣開唱，張學友將於2024/5/31(五)、6/1(六)、6/2(日)、6/7(五)、6/8(六)、6/9(日)一連舉辦6場演唱會，在台北小巨蛋與歌迷們相聚，帶來令人耳目一新的視聽感官體驗。本次TOYOTA冠名贊助《60+巡迴演唱會》，與張學友一同展現永遠追求更高目標的挑戰精神。TOYOTA邀請歌迷與車迷朋友們一同見證華語樂壇經典，與歌神共創《TOYOTA 張學友60+巡迴演唱會》台北站的美好回憶。

為了幫歌迷朋友拉近和歌神之間的距離，TOYOTA特別於各場次演出日當天，在台北小巨蛋外設置攤位，舉辦「TOYOTA超友愛信箱」活動，歌迷朋友可將想對張學友說的話寫信投進「TOYOTA超友愛信箱」中，TOYOTA會以「友愛郵差」身份將這些信件收集起來，請經紀公司轉交給張學友，傳遞歌迷朋友的心聲，詳細活動辦法敬請持續追蹤TOYOTA 官方社群平台： TOYOTA Facebook及Instagram，掌握第一手活動消息。