看破了？仁愛帝寶最貴低樓層 自砍5,800萬認賠求售

受央行限貸影響，北市豪宅近年買氣一路下滑，去年私法人限制購屋上路後，交易更是清淡，不少豪宅屋主不再等候景氣回升，紛紛求售。根據591售屋網，知名豪宅「仁愛帝寶」目前就有兩戶出售。

比對資料，其中1戶屋主是在2013年以約3.79億元買入，持有10年多後，開價3.21億元出售，自砍約5,800萬元。

台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中表示，高價住宅限貸政策始終不見鬆綁，因此近年大戶豪宅的買氣與創價空間都相對有限，也讓前一波高點時取得的屋主「看破求售」，而若有資金需求，則會明顯讓利。

根據591售屋網，屋齡18年的仁愛帝寶，目前有兩戶出售，均為低樓層，其中一戶不含車位共117坪，為兩房格局，要價2億8,750萬元，拆算每坪約238萬元。

另一戶不含車位約131坪，為三房格局，要價3億2,150萬元，每坪也約238萬元。不過，查詢實價資料，此戶屋主於2013年以3億7,987萬元買入，如以開價售出，等於賠售5,837萬元。

陳定中表示，仁愛帝寶最高成交價達298萬元，將近300萬元，成交時間便在2013年。目前降價求售的戶別，屋主也是在2013年以約3.8億元購入，拆算車位後，當年的取得單價超過280萬元，是「帝寶」在實價登錄已揭露交易中，單價最高的中低樓層戶別。

他表示，當時正逢上一波多頭的房市高點，不少豪宅都創下高價，仁愛帝寶更是一飛沖天，成為豪宅王。 但2014年房市景氣反轉後，豪宅首當其衝，後來央行鬆綁一般住宅，但始終沒有鬆綁豪宅限貸，豪宅雖在2020年出現一波小幅回升，但去年平均地權條例上路，限制私法人購屋，再加上豪宅限貸降至四成，豪宅市場幾乎陷入停擺。

陳定中表示，由於房價續走揚，民怨壓力仍大，一般相信未來一兩年央行鬆綁高價住宅限貸政策機會不大，前一波高點時取得的屋主若有資金需求，多得讓利求售，類似情況預料仍會出現。