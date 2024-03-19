中華信評上調信義房屋評等展望 「負向」調至「穩定」

中華信評19日上調信義房屋（9940）評等展望，由「負向」調為「穩定」。中華信評指出，雖然國內房市下行，不過信義房屋房仲業務依然保持韌性，且隨著政府推動新青安貸款帶動自用住宅需求，房市有撐，因此上調其評等展望。

中華信評於今日確認信義房屋長短期信用評等維持「twA／twA-1」，評等展望調整為「穩定」。

中華信評指出，國內房市雖呈現下行，但信義房屋在因應市場變化方面具彈性，因此預期，信義房屋未來1至2年內營運績效應可持續優於同業。此外，政府於去年8月推動新青安貸款，帶動自用住宅購屋需求，中華信評表示，雖然政策帶來的購屋動能可能在接下來半年至1年內逐漸衰退，不過仍可望替房市帶來支撐。

財務方面，信義房屋自2012年積極拓展房地產開發業務，並赴馬來西亞投資當地渡假村。中華信評表示，房地產開發業務及海外投資都會增加2024年後的營運資金需求，預期信義房屋借款槓桿比將進一步升高，借款將由去年的26億元增至51億元，不過中華信評認為，即使信義房屋借款對EBITDA比升至2倍，依然低於中華信評先前預測的2.8倍，因此雖會面臨資金壓力，不過仍在可控範圍內。

中華信評指出，未來2年內，若信義房屋因積極成長策略，導致借款對EBITDA比達到2.5倍以上，並持續一段時間，將可能下調評等。此外，中華信評也預期信義房屋在未來2年內評等上調可能性不高。