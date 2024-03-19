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ETC台灣隊前進智慧城市展 秀五大AI創新服務

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
遠東集團董事長徐旭東(右二)、遠通電收總經理(右一)蒞臨「2024智慧城市展─亞洲．矽谷」主題館。遠通電收提供
遠東集團董事長徐旭東(右二)、遠通電收總經理(右一)蒞臨「2024智慧城市展─亞洲．矽谷」主題館。遠通電收提供

亞洲規模最大的物聯網產業展會「2024智慧城市展」於今日至22日展開，遠通電收子公司遠創智慧因籌組台灣 ETC 國家隊成功輸出泰國闖出名號，獲亞洲･矽谷計畫執行中心邀請，參與2024智慧城市展「亞洲．矽谷」主題館，並獲選為「系統整合」唯一代表業者，對來自全球之產官學代表，展示台灣累計20年之多車道自由流（MLFF） ETC 解決方案（Proven Reliable MLFF ETC Solution Experience），及運用 AIoT 以及AI數位科技延伸多項創新服務。

遠通電收與子公司遠創智慧長期與 ETC 國家隊夥伴合作，自主研發台灣本土解決方案，本次於智慧城市展中展出五項創新服務：

一、自建AI訓練引擎之「車牌辨識解決方案」，可支援多國車牌與車輛辨識，已實際應用在國內與泰國、馬來西亞、印度等國

二、佈署於泰國新建M6及M81高速公路之「智慧交控系統及智慧高速公路管理解決方案」

三、整合50萬筆歷史氣象資料與11座「AIoT 微型氣象站」於道路現場蒐集之氣象資料整合而成之「AIoT高速公路 ETC 維運決策支援系統」，透過AI預測分析即時氣象情報與告警系統，提供用路人、營運商與交通管理機關進行即時告警、交通管理輔助與應用

四、台灣高速公路建置之「高精度動態地磅系統」，可有效辨識超載車輛以保護道路路面及減少超重車輛的廢氣汙染

五、可支援多種支付與包括月租、電車充電服務，業者智慧場站管理等整合加值服務之「智慧停車解決方案」。

台灣 ETC 門架正式落腳泰國 已完成七座 預計2026年完工

遠東集團董事長徐旭東與遠通電收總經理張永昌，特別至現場歡迎向來自全球各地的政府官員、企業代表及學者專家，分享台灣高速公路電子收費系統以累積20年之實證經驗，及台灣 ETC 國家隊一同協助新南向國家從規畫、建置、營運，提供一站式量身設計之 ETC 營運方案，克服其因柵欄式收費所造成高速公路擁堵之痛點。

行政院工程會統計，去年台灣工程廠商於新南向市場搶下39件標案，總得標金額約新台幣319億元，年增近一倍，並創下歷史新高，其中包括遠創智慧得標泰國高速公路收費系統維運案；遠通總經理張永昌表示，泰國案目前正如火如荼建置收費門架，M6與M81兩條智慧高速公路，總共需建置28座門架，目前已經完成七座，配合泰國政府進度，預計2026年可以全數完工。

呼應今年展會「數位與綠色雙軸轉型」主題與「淨零碳排」願景，台灣 ETC 積極打造綠色交通，根據統計，自2014年電子計程收費啟用至今，已攜手用路人透過不停車繳費，減少234萬噸的碳排放量，相當於6,319座大安森林公園年吸碳量；減少燃油共計9.9億公升，相當於399座奧運標準泳池容量；省下的回數票疊起來，約等於1萬1,000座台北101大樓的高度，用路人每一次上國道，都是低碳生活的展現。

除今日會展，台北市電腦公會也攜手遠創智慧邀請包括美國紐約雪城市長、波蘭市政廳副市長、華沙道路管理局副局長、史瓦帝尼市議會副市長、土耳其、菲律賓城市規劃代表等15國近140位市政代表與產業專家，將於21日實地參觀台灣 ETC、動態地磅及 eTag 智慧停車服務，分享並交流 ETC 於智慧城市之延伸應用及成效。

泰國最大跨距ETC收費門架由遠通電收規劃與建置。遠通電收提供
泰國最大跨距ETC收費門架由遠通電收規劃與建置。遠通電收提供

高速公路

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