ETC台灣隊前進智慧城市展 秀五大AI創新服務

亞洲規模最大的物聯網產業展會「2024智慧城市展」於今日至22日展開,遠通電收子公司遠創智慧因籌組台灣 ETC 國家隊成功輸出泰國闖出名號,獲亞洲・矽谷計畫執行中心邀請,參與2024智慧城市展「亞洲.矽谷」主題館,並獲選為「系統整合」唯一代表業者,對來自全球之產官學代表,展示台灣累計20年之多車道自由流(MLFF) ETC 解決方案(Proven Reliable MLFF ETC Solution Experience),及運用 AIoT 以及AI數位科技延伸多項創新服務。

遠通電收與子公司遠創智慧長期與 ETC 國家隊夥伴合作,自主研發台灣本土解決方案,本次於智慧城市展中展出五項創新服務:

一、自建AI訓練引擎之「車牌辨識解決方案」,可支援多國車牌與車輛辨識,已實際應用在國內與泰國、馬來西亞、印度等國 二、佈署於泰國新建M6及M81高速公路之「智慧交控系統及智慧高速公路管理解決方案」 三、整合50萬筆歷史氣象資料與11座「AIoT 微型氣象站」於道路現場蒐集之氣象資料整合而成之「AIoT高速公路 ETC 維運決策支援系統」,透過AI預測分析即時氣象情報與告警系統,提供用路人、營運商與交通管理機關進行即時告警、交通管理輔助與應用 四、台灣高速公路建置之「高精度動態地磅系統」,可有效辨識超載車輛以保護道路路面及減少超重車輛的廢氣汙染 五、可支援多種支付與包括月租、電車充電服務,業者智慧場站管理等整合加值服務之「智慧停車解決方案」。

台灣 ETC 門架正式落腳泰國 已完成七座 預計2026年完工

遠東集團董事長徐旭東與遠通電收總經理張永昌,特別至現場歡迎向來自全球各地的政府官員、企業代表及學者專家,分享台灣高速公路電子收費系統以累積20年之實證經驗,及台灣 ETC 國家隊一同協助新南向國家從規畫、建置、營運,提供一站式量身設計之 ETC 營運方案,克服其因柵欄式收費所造成高速公路擁堵之痛點。

行政院工程會統計,去年台灣工程廠商於新南向市場搶下39件標案,總得標金額約新台幣319億元,年增近一倍,並創下歷史新高,其中包括遠創智慧得標泰國高速公路收費系統維運案;遠通總經理張永昌表示,泰國案目前正如火如荼建置收費門架,M6與M81兩條智慧高速公路,總共需建置28座門架,目前已經完成七座,配合泰國政府進度,預計2026年可以全數完工。

呼應今年展會「數位與綠色雙軸轉型」主題與「淨零碳排」願景,台灣 ETC 積極打造綠色交通,根據統計,自2014年電子計程收費啟用至今,已攜手用路人透過不停車繳費,減少234萬噸的碳排放量,相當於6,319座大安森林公園年吸碳量;減少燃油共計9.9億公升,相當於399座奧運標準泳池容量;省下的回數票疊起來,約等於1萬1,000座台北101大樓的高度,用路人每一次上國道,都是低碳生活的展現。