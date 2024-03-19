築間興櫃後首場加盟展強勢推出「築間酸菜魚」首度開放加盟

台北國際連鎖加盟大展於今(22)日在台北世貿一館盛大舉辦，築間（7723）興櫃後首場加盟展強勢推出「築間酸菜魚」首度開放加盟，現已在基隆、高雄、新北、香港銅鑼灣成功開出四家直營分店，2024年初更一舉進軍海外插旗「香港銅鑼灣」，引領「台」式風潮。

總部提供創業夥伴發展事業支援的一條龍服務作為後盾成為市場上具高競爭力的酸菜魚品牌。築間酸菜魚在台北加盟展除了推出加盟展限定現折90萬的加盟優惠方案，更提供保證年毛利888萬，為的就是協助創業夥伴完成創業夢想。

2024台北國際連鎖加盟展築間餐飲集團推出旗下「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」及「築間酸菜魚」加盟方案祭出每日限量現折70萬元優惠，最高更可享現折90萬元優惠。依創業夥伴需求規劃出經典、精裝、旗艦三種版本，保障年毛利由488萬最高可到1,088萬；另外，初登場的「築間酸菜魚」則有22席次與42席次兩種方案，加盟展場優惠價現折90萬，最低可以350萬(原價440萬)成功簽約，保障年毛利高達888萬元/年，為有意創業夥伴注入一股強心針。

台北國際連鎖加盟大展3/22-3/25 於台北世貿一館盛大舉辦，築間餐飲集團自2018年開放加盟體制以來，擁有「七年」完整的加盟體制及經驗，從加盟申請、實測估價、正式簽約、工程施作、教育訓練、開業準備…等完整開業營運前準備，大幅度縮短許多首次踏入餐飲業夥伴的摸索期，完善的加盟流程規劃，讓加盟主無後顧之憂，開業後並有總部各專業部門為後盾，如加盟輔導處、教育訓練部、營運考核部、採購物流處等一條龍式輔導，協助加盟主快速上手。面對餐飲業面臨缺工窘境，集團2020年即導入數位顧客經營系統，透過後台大數據分析進一步了解、掌握顧客的消費習慣及喜好，轉化為更有效營運管理，進而大幅減緩人力缺工壓力。

築間餐飲集團自2023年12月底迄今陸續開出3個全新品牌及海外首間分店，截至目前為止集團旗下共計9大品牌，品牌橫跨鍋物、日式燒肉、韓國烤肉、中式及吃到飽五大餐飲類別，第二季在台北、台中將有兩個全新品牌誕生。海外部分，將再有兩個品牌插旗香港。日本則按原定計畫在今年下半年度插旗大阪成為東北亞首家分店。進一步擴大海內外事業版圖，挹注集團新動能，目標帶動營收及獲利同步成長、再創新高。