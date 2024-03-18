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東協擴產效益顯現 長興今年營運逐步回升

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

隨主要產品陸續脫離終端庫存的衝擊，長興材料（1717）今年營運將逐步回升。受惠於供應鏈重組希望降低對於中國大陸製造的依賴，加上電子材料長期聚焦東協市場，配合設置產線與新產能開出，東協擴廠成果將於下半年起逐步浮現。

法人指出，後疫情時代全球供應鏈持續重組，今年東協PCB產量持續開出，其中軟板主要在越南，因有三星與LG進駐；用於車載與伺服器的多層板，則多集中在泰國；載板在馬來西亞檳城。也帶動乾膜光阻劑的需求，泰國則是東協成長最快的區域。

為滿足客戶所需，長興現在泰國有設立分條廠，未來會擴充產能；馬來西亞今年第4季將於檳城設立營業所，目前有樹脂廠的新山，也計畫設立新的工廠。此外，精密機械部門亦將拓展應用領域如半導體封裝等，在ABF載板設備外，創造精密機械部門更大的成長空間。

長興2023年營收424.52億元、年減13.39%；稅後純益15.04億元、年減42.55%，每股稅後盈餘（EPS）1.28元；董事會通過擬配現金股利0.8元。

東協

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