豐原太平洋百貨年度大檔超强優惠 購物節最高回饋31%

豐原太平洋百貨上半年大檔購物節3月28日至4月24日熱烈開打，3月21日至3月26日化妝品搶先預預，除了十足回饋的滿仟送佰之外，化妝品加碼滿1萬5,000就加送500，回饋金額創新高。

此外，更推出化妝品搶先預購獨享5檻滿額，加碼送品牌家電豪禮，層層優惠堆疊出超強回饋31%。今年購物節業績目標挑戰3.5億元，較去年同期增長10%。

豐原太平洋百貨董事長連錦表示，為了感謝鄉親朋友長期的支持與愛護，今年搏感情，落實溫暖的服務，將顧客奉為上賓，讓大家來豐原太平洋百貨買得開心、吃得開心、逛得開心，用不一樣的氛圍，凝聚生活圈的共同情感。

同時，3月22日更將引進日本宜得利家居於5樓盛大開幕，期待用更多元的購物選擇，打造豐原的榮景。

3月21日起，豐原太平洋百貨購物節化妝品搶先預購，並可同享滿仟送佰及加碼，3月28日至4月7日化妝品會員當日滿5,000送500累送、3月28日至3月31日化妝品再加碼單筆1萬5,000加送500。

另外，3月21日至3月26日化妝品專屬預購加碼禮，當日滿3萬加送16吋直立式大風扇、滿5萬加送瑞士百年精品MONCROSS藍銅不沾雙鍋組、滿8萬加送太平洋百貨禮券3,000元、滿16萬加送大同百年紀念款不銹鋼電鍋11人份、滿25萬加送加拿大Foodcycler廚餘大師Pro五合一家用廚餘機，各檻贈品都是人氣超夯的超優質精選。

除了化妝品豪禮多重送外，全館優惠也是不遑多讓，3月28日至3月31日首四日限定會員全館滿3,500送350累送(部份除外)，首四日滿額再加碼：當日滿3萬加送16吋直立式大風扇、滿8萬加送義大利美型家電giaretti全自動研磨咖啡機，以及滿3,000再送卡友禮16骨高級直傘。