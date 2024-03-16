桃園「被遺忘重劃區」大躍進 4千坪新案開價3字頭

桃園航空城客運園區20多年前就和青埔同步規畫，但乏人注意，被稱為「被遺忘的重劃區」。近年隨著桃園市區房價走揚、青埔買盤外移，建商開始在客運園區大舉推案，房價也快速走揚。

其中璟都建設最新開工的「54地號」，基地4,147坪，規劃興建9棟地上15樓住宅大樓，預計開價33~35萬/坪。

客運園區位於大園區，占地約197.5公頃，主要道路包括大觀路、環區東路、環區北路和環區西路，區內規劃4座公園、籃球場、活動中心、棒球場等，基礎建設已陸續完成，潮音國小、大園國中也搬遷至此。

此一重劃區從2021年開始大量推案，要價最早二字頭，不過隨著交通建設陸續到位，目前區域新案已來到三字頭。

璟都建設是客運園區最大建商，近二年已在區域推案五案，包括「璟都麗緻」、「璟都文華」、「璟都凱悅」、「璟都艾美」、「未來城」，新開工的「54地號」建案是第六案，總銷約100億。

璟都建設董事長黃國明表示，新案維持讓年輕人買得起房子想法，以低總價定位，10萬就可以下定，第1年只要準備10%、也就是8~90萬，可以擁有1間800~900萬房子，購買後再等待5~10年，享受房屋增值，就能變成小康家庭。

黃國明表示，以桃園機場為中心所規劃的航空城計畫，佔地逾4,500公頃，規畫九大園區，總投資額超過5,000億台幣，預計帶動2.3兆元經濟產值、提供20至30萬個就業機會，是台灣史上規模最大開發案。

他表示，航空城計畫使航空城周邊區域成為房市新寵兒，青埔即是顯例，客運園區則被視為航空城副都心，預料也會吸引一波波桃園自住、雙北移居客群，前景看好。