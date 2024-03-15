第六屆全國代銷公會理事長出爐 龍登建築董座戴嘉聖接任

中華民國不動產代銷經紀商業同業公會全國聯合會15日舉行第六屆第一次會員代表大會暨理監事改選，由第五屆理事長謝坤成主持，會中選出第六屆理事長由龍登建築機構董事長暨高雄市代銷公會榮譽理事長戴嘉聖擔任。

會後並舉行第五、六屆理事長交接典禮，由內政部部長林右昌擔任監交人，將印信由第五屆謝坤成理事長手中，移交給新任第六屆理事長戴嘉聖手中。

戴嘉聖表示，過去三年，不動產業遭遇了疫情，以及一連串的房市緊縮政策，整體業界經營環境實在辛苦。要特別感謝謝坤成理事長，在其帶領下，代銷業非常的團結與和諧，也全力的為代銷產業發聲。

戴嘉聖在投入建築代銷行業長達30年之久，一輩子沒有換過工作，他深信古人所說的「戲棚下站久就是你的」、「滾石不生苔」；他同步堅信房地產業是良心事業，也一向秉持著要以「對得起自己的良心」來做事的態度。

戴嘉聖指出，「建築代銷」不僅僅是接案銷售房屋，而是從建商購買土地開始，就一路參與產品的規劃，建材及公設的建議，直到產品訂價等過程，就是希望能借助代銷對市場的敏銳度，幫消費者創造出機能與品質兼具，且擁有合理價格的產品。

戴嘉聖表示，這幾年房市不斷面臨政策影響，從房地合一稅1.0和2.0、限貸令、《平均地權條例》新修法、囤房稅2.0等一連串的打房重拳，感覺房地產業像是過街老鼠；不過事實上，建商也只是希望建案能有合理利潤而已，主要是受限於土地、營建原物料及工資上漲，導致營業成本不斷拉高，房價也需要調高反映成本，這也是不得不的抉擇。