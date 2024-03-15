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SCFI 運價指數連5黑！周跌幅5.98%、四大主要航線續走低

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數持續下跌。示意圖／ingimage
最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數持續下跌。示意圖／ingimage

農曆年後傳統淡季，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數持續下跌，四大主要航線持續都走低，SCFI指數連五周下滑，最新一期的運價指數持續下跌112.82點至1772.92點，周跌幅5.98%。

國內的物流業者分析，3月原本就反應市場淡月需求，3月運價較2月回跌仍在業界預期，大陸市場出貨概況，歐、美景氣回升，仍是影響運價走勢的最大關鍵。

根據最新一期出爐的運價，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達3,776美元，較前一期下跌263美元，跌幅6.51%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達5,252美元，較前一期下跌356美元，跌幅達6.34%。

遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,971美元，較前一期下跌163美元，跌幅7.63%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達2,977美元，較前一期下跌161美元，跌幅5.13%。

近洋線方面，遠東到日本關西及關東每TEU（20呎櫃）較前一期持平；遠東到東南亞每TEU較前一期上漲2美元，漲幅0.71%；遠東到韓國每TEU較前一周上漲10美元。

東南亞

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