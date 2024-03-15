統一集團董事長羅智先對於今年展望也坦言「看不懂」

統一（1216）集團董事長羅智先對於今年展望也坦言「看不懂」，資本市場表現跟實質經濟面脫勾，元大投信將發行ETF元大台灣價值高息（00940）開放申購人氣爆棚，這樣的資金規模很難想像；統一集團未來全力聚焦數位經濟及物流園區的配送平台的投資；家樂福跟統一超是各自爬山，走的路是完全不同，把三年的空窗缺口補足。

統一集團未來全力聚焦數位經濟及物流園區的配送平台的投資，數位經濟趨動已改變大家的生活消費習慣，實體通路跟消費者距離會加大，統一集團對於數位經濟要有更深的了解，所以擴大投資YAHOO。

羅智先指出，數位世界有很多思維是大家都不熟悉，統一需要有更好的組織一起合作，這是一個新的營運體系去運作的架構，統一集團現在也才慢慢在拼圖當中，「數位這個世界變化太大，即便每天花一個小時在閱讀這些資料，每閱讀一個小時都覺得自己很淺，要把這些東西串連起來，都要花很多時間，我們還在學習中」。

統一跟大家的合作都要在一個開心樂意合作的收購模式，任何的擴大收購都沒有時間目標，統一是生活產業，也不會出現跟本業無關的意外收購。