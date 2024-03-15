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再下一城！大數據宣布收購人人美 深化大健康產業佈局

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

文／大數據(股)公司

深耕數據分析及AI人工智慧技術的領導品牌，大數據股份有限公司今（15）日宣布收購人人美股份有限公司，強化旗下產品的成長動能。這將是大數據(股)公司進軍大健康產業的重要一步，期待雙方結合在大數據及AI人工智慧技術之優勢，提供智慧醫療產業更多在輿情分析、人群輪廓洞察、社群、內容及數位行銷等行銷科技工具，鞏固垂直整合的競爭優勢。


2022年臺灣數位醫療營業額約為新臺幣502億元，年增10.1%，產品以預防、診斷、治療、遠距醫療、醫院資訊系統為主。人人美公司擁有全面的醫療、醫美產業資料庫和深厚的醫療醫學技術背景，自成立以來，已經協助超過20間醫療院所及團隊完成數位化升級與轉型，憑藉其在醫療產業的數位升級專業，被譽為業內的領先者。大數據(股)公司創辦人暨執行長金志丞表示，透過這次的併購，不僅增強自身在大健康產業的實力，也進一步確立了大數據公司在數據服務領域的領導地位。2023年，人人美公司提供一系列品牌包裝、策略規劃、實施執行、經營管理以及內容製作等全方位服務，幫助大數據(股)公司的客戶實現了驚人的322%成長。人人美公司的加入將使大數據公司更能為客戶提供更加全面和高質量的服務，共同開創醫療產業的數位化未來，落實智慧醫療願景。

▲大數據股份有限公司共同創辦人暨執行長金志丞表示，進軍大健康產業的重要一步。

image source：大數據(股)公司


大數據(股)公司擁有每月處理超過1,000億中文數據及超過30億筆資料查詢最快2秒的巨量資料處理實力與AI核心技術，備受各界肯定、屢獲國內外多項大獎。2022年通過ISO/IEC 27001:2013與CNS 27001:2014資訊安全管理系統國際驗證，打造安全無虞的服務環境。順應GPT猛爆式發展，《KEYPO大數據關鍵引擎》更推出全台首創「ChatGPT 智能輿情分析」功能，透過生成式AI技術，一鍵產出最新輿情分析速報，即時協助品牌做出基於數據的決策，以改進其產品及強化品牌商譽。隨著科技的不斷進步，未來醫療產業將更加依賴數據及人工智慧技術，結合數位媒體和數據驅動的行銷模式，將為醫療領域帶來革命性的變革。

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