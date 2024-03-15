展望2024桃園房市 信義房屋揭亮點熱區

展望2024年桃園房市，信義房屋專家分析，桃園作為北台灣房價基期相對低的城市，又有產業園區、軌道建設等中長期話題，今年推案量可望一枝獨秀，尤其以青埔、A7、桃園區（含小檜溪、中路等重劃區）、A20為四大熱區；其中，青埔與桃園區新案單總價將最高，A7與A20價格最符合首購族期待。

信義房屋桃三區協理王憲正指出，桃園市府拋出「好通勤、好工作、好就學、好生活」四大願景，2023年桃園房市也可從這四個面向歸納出發展重點。

通勤部分，桃園捷運綠線、鐵路地下化（捷運紅線）都在如火如荼建設中，去年也多了基北北桃1,200元通勤月票啟用，對雙北通勤族是一大利多；工作部分，桃園一向是電子零組件製造業、光電等產業重鎮，根據官方統計，全國500大製造業在桃園設廠者就超過200家、連續9年工業產值全台第一，也具備航空城區位優勢，工作機會帶來強勁自住需求。

就學部分，桃園市中壢區目前已有6所大專院校，是全台大學密度最高的行政區，在產業發展加持下，還有多所大學打算前進桃園市籌設分校或相關據點，成為房市發展長期利多；而在六都之中最低的房貸負擔率，也讓購屋族居住在桃園的壓力稍輕。

延續去年的房市發展重點，王憲正分析，因北台灣整體房價持續維持高檔，基期相對低的區域會成為今年建商推案動能較強的地方，而桃園同時有捷運綠線等軌道建設、航空城與龍科二期等產業園區話題，後市可期，故今年推案量可望創高，連帶讓中古屋市場受到關注。

王憲正進一步觀察，今年桃園推案熱區有四，首先還是話題、建設最多的青埔，上半年推案總銷就上看500億，以及蛋黃區桃園區周邊幾個重劃區，如小檜溪、中路重劃區等，這兩處新案單總價將最高；位於龜山區的A7重劃區，以及即將新興開發、位於中壢區的A20重劃區，因地點較為蛋白區，且機能尚在發展中，故房價預計相對親民，將成首購族首選。