建商愛買停車場？高雄最貴停車場在這裡、值3.8億

建商愛買停車場？根據實價揭露，高雄市鼓山區面積192.09坪的商四用地，2023年12月，以總價高達3.8億元成交，每坪成交單價達200萬元，創下鼓山區近一年來土地單價次高紀錄，買家是上櫃建商永信建設關聯企業康爾公司，堪稱高雄2023年最貴停車場。

台灣房屋明誠龍勝加盟店店東馮紹清表示，該筆土地位於鼓山區昌盛路與南屏路口，位處北高雄最熱鬧的巨蛋商圈，北側鄰近漢神巨蛋百貨、瑞豐夜市，步行5分鐘就可達捷運巨蛋站，南側近凹子底森林公園，地段精華可說是蛋黃中的蛋黃，加上該土地地形方正、且為高容積率的商四用地，皆有利於開發規畫，因此更吸引建商願擲高價入手。

馮紹清指出，事實上，該建商早從2021年起，就已陸續收購周邊土地，包括周邊同為停車場的土地及閒置空地，合計已整合共5塊，取得總面積約431.97坪的商四用地，總成交金額逼近7億元，如以單筆成交最高地價200萬元來估算，未來如推大樓新案，每坪開價應坐穩4字頭。

根據台灣房屋統計，2023年高雄、台南均有不少筆建商收購停車場的土地交易出現，且單筆成交總價均破2億元以上。例如口碑建商城揚建設去年9月，就以總價3.1億元，每坪單價77.1萬元，買下武廟路與國治路口佔地約408坪的停車場，該總價也成為2023年苓雅區土地交易次高，此基地亦於今年2月動土興建大樓。

去年初，京城建設（2524）以關係企業名義，以總價約2.6億元，買下鳳山行政中心至誠路上一處停車場，據實價揭露，該建商同樣從2021年起，就陸續將周邊同樣做為停車場的土地一一打包，合計收購共6塊，取得近千坪住三用地，總耗資逾7億元。

春福集團旗下新春建設，則耗資4.5億元，每坪單價54.9萬元，買下台南市虎尾寮特區佔地約825坪停車場，該筆交易亦創下2022年以來，台南東區最高總價土地交易。

台灣房屋經理李家妮表示，南二都近年推案熱絡，精華市區素地越趨難尋，建商獵地需求積極，因此舉凡地段佳且具開發優勢的老屋、透店、停車場等標的皆成為建商獵地目標，尤其市區停車場多位屬人流車流多的精華區，加上普遍面積具有一定規模、地形方正、多屬高容積用地，整體土地條件佳且不帶地上物、產權單純，皆有利於整合開發。

李家妮說，根據平均地權條例，私有空地如經限期強制使用，但逾期未利用，於依法使用前可加徵地價稅3至10倍的空地稅，如空地改建為停車場成本不高，可省稅亦可收租，因此也成為地主或投資人在整合開發期的養地方式之一，也形成停車場交易熱絡現象。