台中巨蛋孵蛋成功！14期磐興＋麗明3聯手巨蛋首排新案
造價百億、位於台中14期重劃區內的台中巨蛋，由麗明營造取得標案，上周動工。磐興建設宣布，磐興與麗明營造前年起在14期合作，繼首案仁平段的「磐興寬心」與第二案「磐興寬境」住宅大樓案後，將再度攜手合作，在台中巨蛋首排推出「磐興寬越」新案，預計下半年進場。
信義房屋中三區協理方浩銓認為，14期重劃區是近幾年開發規模最大，也是低密度、高綠覆蓋率的熱門重劃區，最受期待，若以相鄰的水湳經貿園區房價做基準，水湳預售單價已經有出現8字頭，14期預售單價「坐6望7」。
磐興建設總經理游金洲表示，14期重劃區受惠於洲際棒球場、洲際漢神購物中心及台中巨蛋等大型建設題材加持，預售屋市場逐漸轉為剛性需求的自用性質，與長期置產的資產配置考量，對優質建商而言極具誘因，14期仍是建商未來布局重點。
游金洲指出，14期重劃區發展近3年來，至今已有41個預售建案、近千億案量進場；而已掛照尚未推出的建案預估43個，總推案約百案。
「磐興寬越」案基地面積約700坪，地點在14期榮德段崇德19路近榮德路，規劃地上14層、地下2層，產品為27至37坪純兩房，住宅戶數72戶加1戶店面，總銷金額20億元。
游金洲說明，磐興深耕14期，以「致贈一個精緻的禮物盒給這個都市」為設計概念，在14期打造「磐興娘家館」，為企業總部兼接待會館。打造「娘家館」的初心是以傳遞「愛的文化」為初衷，是一座以人為主角的永續會館，提供住戶們一個「後頭厝」的幸福平台，「娘家館」除了維繫住戶情感，也讓住戶知道建商對產品負責的決心。
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