逾九成外銷、NASA太空人都在用 這家老牌台廠心律感測技術有多強？

美國太空總署（NASA）如何把關太空人的心律健康狀態？對於一般人來說，談到心律很容易聯想到心電圖檢查；但，許多人不知道的是，已有台灣廠商將「心電圖等級」的心律感測技術，製作成穿戴式裝置，應用於運動、健身領域，並銷往歐美市場，而NASA也採用此技術，觀察太空人心律狀態。

40年前，萬九科技創辦人陳東釽，在展會上和外國客戶討論，如何藉由動態心電圖偵測，避免運動員發生猝死情形；自此，陳東釽開始投身心律感測技術，透過自主開發、由台積電生產的晶片，持續優化自家心律感測器的精準度。

在運動、健身風氣日益盛行的情況下，藉由光學感應技術（PPG）偵測心率的運動手錶，幾乎已成「運動咖標配」；不過，心臟跳動時，若出現擾亂波形，光學感應技術未必能呈現出來，而萬九科技通過醫材認證（ZT33D）的穿戴式心律感測裝置，則可做到更精確、同步的心律監測。

精準、省電奪得NASA太空人訂單

自2007年開始和萬九科技合作，提供技術諮詢的紡織產業綜合研究所產品部副主任沈乾龍形容，萬九科技的心律感測裝置，就像個「迷你心電圖」，以精準度來說，坊間類似產品，會以5秒作為心跳準確度判斷標準，但萬九科技的心律感測裝置，可將每次心跳的間隔時間誤差，控制在1毫秒（millisecond）內。

沈乾龍解釋，萬九科技之所以能使心律感測精準化，主要是立基於能把心臟訊號放大的IC設計技術，以及無線通訊技術。

萬九科技在2024年「台灣國際運動及健身展」（2024 TaiSPO）中，展出最新產品「Hero ZE1英雄衣」。遠見記者林信男攝

除了心律監測極為精準，萬九科技的心律感測裝置還有另一項優勢，就是省電。萬九科技產品經理蔡秉蓁指出，不少歐洲客戶，會拿芬蘭大廠Polar的產品，和萬九科技的心律感測器做比較，但就相同規格產品而言，萬九科技已可做到「一個電池用900小時」的程度，較Polar更省電。

「精準」和「省電」這兩項特性，不只讓萬九科技，獲得與美國、歐洲運動隊伍、健身俱樂部等客戶的合作機會，甚至連美國太空總署（NASA），都選擇採用萬九科技的心律感測技術。

當時，NASA希望監測太空人的心律變化，需要一套較省電的解決方案，而萬九科技的產品特性，剛好符合其需求。歷經多次產品測試和少量購買，NASA決定向萬九科技訂購逾2000個心律感測器（最近一期訂單於2022年下單），雖然訂單規模僅數萬美元，但對萬九科技來說，能夠拿下NASA訂單，是對技術能力的一大肯定。

逾九成外銷，三總、成大醫療領先用

目前員工數60人的萬九科技，平均年營收約新台幣1億元，產品逾9成外銷，美國占營收比例約5成、歐洲則占4成。在國內，萬九科技也與三總、成大等醫療院所合作，將心律感測技術，用於復健、疲勞偵測等臨床試驗領域。

對於心律感測技術的未來發展，沈乾龍認為，包括神經系統反應機制、壓力偵測等，都是可望進一步拓展的應用範疇。

在今年的「台灣國際運動及健身展」（2024 TaiSPO）中，萬九科技展出最新產品「Hero ZE1英雄衣」，這款看似緊身運動衣的服裝，配有多顆肌電感測器和專屬App，可即時反饋肌力活動數據，讓運動員、健身教練清楚得知肌肉狀態，進而提升肌肉訓練的效果，避免運動傷害。

萬九科技的業務以B2B、OEM服務為主，多數時間都低調隱身在知名運動隊伍、品牌大廠背後，但基礎深厚的技術實力，以及應用領域日益廣泛的市場趨勢，都讓心律感測技術前景看俏，未來發展值得期待。

（本文出自2024.03.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）