光鼎生技朝集團化發展 瞄準精準大健康、開展多元商機

光鼎生技（6850）成立迄今邁入20周年，董事長蔡守冠14日表示，今年將是集團營運蛻變成長的一年，除致力科研、基因檢測、臨床診斷等三大應用領域的拓展外，更將結合集團資源，擴大進軍定點照護（POCT）、液態活檢，以及包括食安、寵物病原及核酸鑑定相關等日常生活應用領域，打造一站式且全方位大健康基因檢測與預防醫學集團。

蔡守冠指出，20年前的光鼎生技只是為人作嫁的零組件代工廠，如今是亞洲領先的毛細管電泳技術原廠、開發出開放架構的Qsep系列生物片段分析儀，並以自有品牌行銷全球的生技檢測儀器領導廠商。近年公司營收屢創新高且獲利穩定，去年更朝集團化發展，新增開啟基因、科學基因二家子公司，強化集團在精準醫療及大健康版圖的布局，今年則將整合內外部資源，鎖定大健康市場為發展重點，透過母子公司的優勢互補，發揮最大的加乘效益，為下一個階段的營運發展蓄積成長動能。

光鼎生技雖已領先在核酸分析上開發出免萃取的技術，可大幅降低檢測時間與成本，但針對精準醫療需求的檢測樣品多樣性仍有高靈敏的核酸萃取需求，為兼顧產品線的完整在去年買下開啟基因，透過其自主開發的iCATCHER自動核酸萃取系統，可從液態檢體中提取極微量的ctDNA（循環腫瘤DNA），再搭配光鼎生技整合後段流程推出雙重功能的全新系統Qsep Ultra，不僅更完善產品線組合，也順勢跨足癌症基因檢測市場。iCATCHER在艱難檢體如尿液、糞便等的核酸提取上具有極高效能，是其核心技術優勢之一，能根據多樣化的檢體別設定不同的條件，提取最優質的核酸產品，自推出後廣受市場好評並獲國內知名微生物體學領導廠商率先導入應用。

此外，為提供一條龍的基因檢測解決方案，光鼎生技也成立科學基因展開下游的基因檢測服務，初期將以大健康基因檢測與為主要業務。

蔡守冠進一步表示，為促進集團資源的搭售效益，光鼎生技今年有二大業務重點，分別為積極推廣全自動分析儀Qsep Ultra，希望帶動前端iCATCHER自動核酸萃取系統的銷售，以及擴大投入試劑產品的優化與升級，迎合消費端不同檢測服務的需求。目標市場則瞄準液態活檢、精準醫療、日常大健康等三大領域，為公司開展多元商機。

Qsep Ultra是整合核酸擴增（PCR）與毛細管電泳生物片段分析的一站式自動化分析儀，採樣後可直接上機，只需2個步驟就可輸出帶有軟體自動判讀的檢測報告，簡單、快速、精準，可實現伴隨式診斷和POCT現地檢測的需求，堪稱革命性產品。Qsep Ultra原本已小量出貨，優化後的新一代Qsep Ultra將於今年正式量產。

在試劑開發部分，為能更貼近檢測場域的需求，如傳染性疾病的現地檢測、床邊定點照護、遠距醫療等，舉凡在操作介面、保存與運送等對檢體要求都不相同，因此今年光鼎生技將擴大研發投入，目前針對各目標基因的開發已著手進行產品製程與成分優化。

在海外市場拓展方面，蔡守冠表示，Qsep Ultra將以日本為海外首要目標市場，已與合作夥伴大塚集團進行共同推廣。大塚集團的歷史可追溯到1921年，目前在全球超過32個國家和地區，擁有196家以上企業和約47,000名員工，涉足醫藥品、營養健康產品、化學原料、生活用品、醫療器械、環境等多個領域，為日本東證一部的上市公司，該集團的生醫版圖涵蓋疾病診斷和治療與營養保健品等領域，在日本境內擁有完善的醫療保健通路，有助光鼎生技搶攻超高齡社會下的精準健康商機。

去年光鼎生技合併營收2.28億元，較前一年度小幅減少1.35%；累計今年前二月合併營收2,600萬元，較去年同期成長34.35%。蔡守冠表示，先前已觀察到全球環衛、醫療等相關預算及支出在疫情後有逐漸縮減趨勢，公司也展開因應策略，藉由集團內外資源的優勢互補，有助擴大應用市場，開發新產品與新服務，同時提升營運效能，而隨著集團搭售效益陸續顯現，對今年全年展望仍審慎樂觀。