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新潤機構大手筆！接連拿下桃園、林口千坪地 鎖定首購、換屋買方

經濟日報／ 記者陳美玲／即時報導

新潤機構（6186）連下兩城，陸續拿下桃園市會稽段2,171.62坪，以及新北市林口1,676坪地，兩大案合計未來推案總銷估破200億元，又以林口力行段金額最大、破120億元；未來兩案將鎖定首購、換屋買方為主軸，產品以二、三房為推案重點。

新潤機構及另三家公司，總計四家公司六日聯手以總價34.79億元大手筆包下全棟晶悅國際飯店2,171.62坪及建照權利、畸零地3.6坪，獵地面積達2,175.22坪。

據悉，以新潤為首的四家公司聯手購入會稽段土地、位於桃園市桃園區大有路及大興路交叉口。新潤機構指出，該案初估未來總銷坪約24,885坪、總銷金額估達135億元，規劃889戶、887個車位，其中新潤約占83%、約737戶，初估分回總銷約110億元、銷坪約2萬坪左右，有機會在2026年登場。

除了購入桃園逾2,000坪地外，新潤機構同步與另三家公司合作、插旗林口，拿下林口力行段1,676坪土地，新潤機構預計分回總銷124億元，總銷坪估達19,302坪，初估未來推案總戶數約742戶、670個車位，目前推案時間未定。

目前桃園市會稽段案、林口力行段案均將鎖定以首購族為主的剛性需求買方，產品以小坪數、二或三房為重點，兩大逾百億元大案，將是未來新潤機構新推案之重頭戲。

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