Ocard 完成新募資 將攜手 Pi 拍錢包打造 Ocard Pay

顧客經營科技品牌 Ocard 奧理科技14日宣布順利完成新一輪投資，本輪募資由中華開發創新基金領投，為最大投資方，拍付國際與其他策略投資人跟投完成本次募資。Ocard創辦人暨執行長陳逸生表示，此次資金將用於 Ocard 台灣產品研發的全面服務創新、發展 AI 應用，同時擴大日本、東南亞市場布局，以全力支持業務穩健成長並提升獲利能力。

Ocard目前累積超過1,300萬的消費者用戶，2023年品牌店家透過Ocard發出超過近 20 億的點數價值，創造破百億會員消費商機及交易數據。Ocard 表示計畫運用橫跨餐飲、零售、住宿、美容、生活娛樂等超過 5,000 間店家的顧客關係經營經驗，結合 Ocard 產品優勢與 AI 技術，賦予顧客經營全新視角與體驗，讓各式規模的品牌都能輕鬆運用最新科技，以降低營運、獲客、再行銷三大成本。

Ocard 推出Ocard Rewards，主打跨品牌、跨產業、跨場域的點數回饋計畫，消費者可以透過Ocard App連結合作點數夥伴的帳戶，打破傳統單一點數平台的限制，自由選擇要賺取及使用的回饋獎勵。品牌借助 Ocard Rewards 平台完整的點數生態系，讓品牌享受異業互相導流拉新、提高點數流通率，並建立強大品牌顧客忠誠度，Ocard並將攜手 Pi 拍錢包行動支付服務打造專注於會員的支付 Ocard Pay，讓支付同時完成會員消費紀錄、點數累積、票券核銷等，未來雙方將朝行動化、個人化、自動化、人性化四大面向，提供消費者全新的會員支付體驗。

拍付國際資訊表示，看好疫情後實體通路人潮回流，與在台灣餐飲市場逾七成客戶龐大基礎的 Ocard 奧理科技展開深度策略合作，以 Ocard 特有強大的客戶關係管理及自動化行銷服務系統，搭配儲值、會員分級、點數回饋等彈性輕量的模組工具，與 Pi 拍錢包持續創新個人金融服務與點數生態系進行雙向整合，期待此次深度合作不僅能深化 Pi 拍錢包在餐飲場域的經營，對於雙方會員提供更好的用戶價值。

Ocard 執行長陳逸生認為顧客經營需求後勢看漲，放眼於經濟成長率高的東南亞市場，複製國內成功經驗，將擴大馬來西亞、香港、菲律賓、越南等地業務，並瞄準日本市場成為下一階段進軍目標，打造國際級的 AI 顧客經營科技品牌。