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南港老爺行旅 5周年減塑有型

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
活動期間，於五周年牆打卡分享並完成指定步驟，加碼超過500份好禮現場抽。業者提供
活動期間，於五周年牆打卡分享並完成指定步驟，加碼超過500份好禮現場抽。業者提供

南港老爺行旅於五周年感恩之際，秉持對地球的熱愛，並深信永續旅行的價值，持續與小智研發緊密合作，打造全台第一支以飯店廢棄材料製作的「循環再製太陽眼鏡」，並推出「南港老爺行旅5周年減塑有型住房專案」。

3月15日至6月30日入住享兩客Soft Kitchen自助早餐，加贈循環再製太陽眼鏡乙副（隨機贈送，不可選色），雙人慶祝價$3,850起，即日起開放訂購，官網加購指定住宿期間高鐵再享最高7折優惠。

南港老爺表示，近年來積極響應政府政令，提前逐步減少提供的備品種類，同時推出環保旅宿專案。2023年與「台灣設計師連線」共同孵化「From Waste to Worth」展覽，將飯店一次性備品蛻化為令人讚嘆的創作品。同時，與小智研發合作「2023老爺式旅行」遊程，邀請旅人成為永續旅行的實踐者，體驗利用廢棄塑料做出實用兼具美感的無線充電盤。此外，南港老爺更集結館內同仁的創意，將512個房客使用過後的寶特瓶回收再創作，經過消毒清潔與切割串接，將這些寶特瓶串連成一座獨特的「再生瀑布」藝術裝置，優雅地展示於一樓大廳，呼應我們對環境議題的創新堅持與品牌承諾。

慶祝五周年之際，南港老爺更進一步與小智研發共同打造全台唯一的「循環再製太陽眼鏡」。首度將飯店廢棄材料，包含牙刷、梳子、瓶蓋等，進行回收再利用，透過徹底消毒、軟化加壓塑形、打磨裝鏡等低碳製程，生產出色彩獨特的太陽眼鏡。鏡架的花色則根據混合廢材的情況而變幻，呈現獨一無二的設計。這項創舉不僅僅是為了回應永續議題，更希望將「永續」注入生活風格，從而超越冰冷的議題，成為一種由「生活意義」延伸而來的新型「生活風格」。南港老爺秉持對愛護地球的不懈追求，將創新與永續融入生活，引領旅人體驗更有意義的旅行。

小智研發成立於2005年，致力於解決氣候變遷和環境污染帶來的挑戰。並以多年的豐沛經驗將回收材料打造為高性能耐久建材及成功案例，成為業界公認的領導指標。邁向零廢棄為他們的創新價值，成立台北「垃圾廚坊 Trash Kitchen」結合體驗式循環手作工作坊，升級日常廢料的實用價值，讓「循環經濟」融入大眾的日常。

南港老爺行旅5周年減塑有型住房專案，雙人慶祝價$ 3,850起，享兩客Soft Kitchen自助早餐。業者提供
南港老爺行旅5周年減塑有型住房專案，雙人慶祝價$ 3,850起，享兩客Soft Kitchen自助早餐。業者提供
與小智研發緊密合作，打造全台第一支以飯店廢棄材料製作的「循環再製太陽眼鏡。業者提供
與小智研發緊密合作，打造全台第一支以飯店廢棄材料製作的「循環再製太陽眼鏡。業者提供

太陽

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