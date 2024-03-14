中裕與沙國藥廠簽抗愛滋病新藥中東、北非獨家銷售合約

中裕（4147）14日公告，與總部位在沙烏地阿拉伯的 AcedrA Pharmaceutical Company 簽訂抗愛滋病新藥 Trogarzo 中東及北非地區獨家銷售行銷契約，Acedra 為沙烏地阿拉伯當地藥品銷售公司，擁有豐富資源可進行實質銷售。

中裕公告指出，中裕和 AcedrA 簽訂 Trogarzo 中東及北非地區獨家銷售行銷契約後，AcedrA 將負責授權地區藥證之申請以及產品之推廣和商業化。在取得監理單位核准之前，AcedrA 將根據當地法規以「指定患者使用計劃」方式供應 Trogarzo。中裕強調，

此獨家授權契約討論協議超過半年終於達成協議，將有助於中裕新藥實質營收及利益的貢獻，中裕將持續開發Trogarzo 其他地區及國家銷售市場，強化公司經營績效。

中裕說明，AcedrA Pharmaceutical Company（也稱為AcedrA BioPharmaceuticals）是一家專門致力中東和非洲地區未滿足的醫療和商業需求的藥品行銷公司，總部位於沙烏地阿拉伯首都利雅德，在阿拉伯聯合大公國、杜拜與突尼西亞之突尼斯設有辦事處，專注於罕見疾病、孤兒藥物、血液學、腫瘤學、代謝性疾病、基因疾病、重組技術、神經學、生物相似藥等專業領域的藥品行銷。