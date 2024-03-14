快訊

2024白沙屯媽祖進香完整資訊！「粉紅超跑」日程、路線公開 住宿、穿著、行李、禁忌一次看

虐童案輿論怒火燒！孩子一定得請保母照顧怎麼辦？察覺可能是壞保母的10個跡象

家長該停止問孩子「開心嗎」 專家：檢視情緒反造成心理負擔

中裕與沙國藥廠簽抗愛滋病新藥中東、北非獨家銷售合約

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

中裕（4147）14日公告，與總部位在沙烏地阿拉伯的 AcedrA Pharmaceutical Company 簽訂抗愛滋病新藥 Trogarzo 中東及北非地區獨家銷售行銷契約，Acedra 為沙烏地阿拉伯當地藥品銷售公司，擁有豐富資源可進行實質銷售。

中裕公告指出，中裕和 AcedrA 簽訂 Trogarzo 中東及北非地區獨家銷售行銷契約後，AcedrA 將負責授權地區藥證之申請以及產品之推廣和商業化。在取得監理單位核准之前，AcedrA 將根據當地法規以「指定患者使用計劃」方式供應 Trogarzo。中裕強調，

此獨家授權契約討論協議超過半年終於達成協議，將有助於中裕新藥實質營收及利益的貢獻，中裕將持續開發Trogarzo 其他地區及國家銷售市場，強化公司經營績效。

中裕說明，AcedrA Pharmaceutical Company（也稱為AcedrA BioPharmaceuticals）是一家專門致力中東和非洲地區未滿足的醫療和商業需求的藥品行銷公司，總部位於沙烏地阿拉伯首都利雅德，在阿拉伯聯合大公國、杜拜與突尼西亞之突尼斯設有辦事處，專注於罕見疾病、孤兒藥物、血液學、腫瘤學、代謝性疾病、基因疾病、重組技術、神經學、生物相似藥等專業領域的藥品行銷。

中東 中裕 沙烏地阿拉伯

延伸閱讀

今明雲量偏多 吳聖宇：周六下半天有陽光這天起轉雨

共軍與北約「安全政策對話」北京登場 討論地區形勢

明晨恐現10度低溫！好天氣持續到周末 這日起變天轉濕冷

緬甸800詐騙犯被遣返大陸 央視報導未提「是否有台灣人」

相關新聞

「台積電概念房」成房價保證 台南2區漲幅勝新竹

南部科學園區受惠於台積電等科技產業進駐，據國科會報告，2023年營業額成長6.88%，為同年度唯一正成長的園區。住商機構...

台中巨蛋動工了！14期新案每坪73.6萬刷新房價天花板

台中市民期待近20年、由日本知名建築師「隈研吾」操刀設計的台中巨蛋終於在本月11日動工。台中巨蛋所在的北屯區14期重劃區...

碳費審議委員會明召開 薛富盛透露會中討論重點

環境部長薛富盛今（14）日指出，碳費費率審議會將在明日召開，預計首次會議會把產業界及民間團體溝通的結果在委員會上討論，不...

數位部開發防詐工具 每日找出逾千筆詐騙廣告

數位部今（14）日指出，為提供業者更健全的數位信任產業環境、讓民眾安心享受便利的數位生活，並因應日新月異的詐騙手法，數位...

聯邦快遞完成公司首例 從馬來西亞到新加坡電動貨車跨境運輸

聯邦快遞近日創下新紀錄，首次使用電動貨車成功完成從馬來西亞至新加坡的跨國包裹運輸。 此次運輸被《馬來西亞紀錄大全》評為「...

高市府首季標售土地 火車站2筆逾10億土地最吸睛

高雄地政局將在27日標售今年第一季開發區土地，共推出12標12筆建地，總底價19億4660萬5607元，其中高雄火車站附...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。