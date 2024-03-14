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數位部開發防詐工具 每日找出逾千筆詐騙廣告

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
數位部透過發掘詐騙情資、公私聯防到跨機關通報合作三大階段，提供多元防詐工具與技術，以AI等數位科技協助業者更有效率防範與偵測詐騙，從源頭減少可疑網路廣告或賣場，降低民眾接觸詐騙的機會。圖／聯合報系資料照片
數位部透過發掘詐騙情資、公私聯防到跨機關通報合作三大階段，提供多元防詐工具與技術，以AI等數位科技協助業者更有效率防範與偵測詐騙，從源頭減少可疑網路廣告或賣場，降低民眾接觸詐騙的機會。圖／聯合報系資料照片

數位部今（14）日指出，為提供業者更健全的數位信任產業環境、讓民眾安心享受便利的數位生活，並因應日新月異的詐騙手法，數位部透過發掘詐騙情資、公私聯防到跨機關通報合作三大階段，提供多元防詐工具與技術，以AI等數位科技協助業者更有效率防範與偵測詐騙，從源頭減少可疑網路廣告或賣場，降低民眾接觸詐騙的機會。

數位部開發「詐騙樣態分析」與「防詐雷達」等數位工具，透過運用AI訓練防詐預警模型進行巨量掃瞄偵測及比對等技術，每天掃描上萬件網路廣告與電商商品，偵測比對出1, 000多筆可疑標的，自動通報檢警或數位平台與電商預防性下架，有效從源頭阻絕詐騙。數位部所轄大型電商平臺從去年10月起，已連續5個月未被列為內政部警政署165全民防騙網公告的高風險賣場。

數位部指出，在網路平台上的廣告方面，數位產業署運用「詐騙樣態分析」技術，每日自動掃描逾萬筆的網路廣告，並進行樣態分類、風險評級與詐騙行為分析，從中辨識出約1,000筆高風險詐騙廣告後，自動化通報給聯防合作機關，包括國家通訊傳播委員會、警政署165全民防騙網、財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）等，以進行下一步的堵詐措施。例如通報數位平臺核對處理，或TWNIC啟動DNS RPZ停止解析網域，也就是讓詐諞網址連不上，有效提升合作機關與平臺業者處理詐騙廣告的效率與量能。

在電商商品方面，數產署所開發的「防詐雷達」運用AI技術，可依據近期熱門商品（如：職棒球賽門票等）與詐騙常用手法（如：商品評價短期飆升）等來設定關鍵字，再透過防詐預警模型進行大幅掃瞄比對，可快速鎖定可疑詐騙商品並整理成預警清單。目前每日掃描3,000筆以上新進商品，平均掃出約140件高風險商品，自去年（2023）年7月至今年2月為止，已累計掃瞄近90萬件，偵測出2.7萬件的高風險商品，提供給電商複查並預防性下架以減少民眾接觸詐騙機會。

數位部說明，防詐雷達的原理，主要是藉由過往的詐騙案件態樣來建立及訓練出風險分析評估的AI模型，像是目前歸納出大部分詐騙案件的商品都具有高單價及易流通等特性，尤其是高價產品，如精品包、手機空機、筆電等，而持續在AI模型訓練的資料庫中加入新型詐騙的態樣， 可以使分析模型得以更精準的辨識。

數位部期望透過數位信任工具或技術的建立，持續為電商與民眾提供安心安全的網路環境。未來將持續強化公私協作，透過可疑詐騙情資共享與應用，提升產業整體防詐能力，保護消費者與企業免於詐騙事件侵害。

數位部 詐騙 電商

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