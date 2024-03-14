高市府首季標售土地 火車站2筆逾10億土地最吸睛

高雄地政局將在27日標售今年第一季開發區土地，共推出12標12筆建地，總底價19億4660萬5607元，其中高雄火車站附近的第71期重劃區將釋出2筆「特定商業專用區」土地，是這次標售作業中最受矚目的標案。

高雄地政局表示，高市71期重劃區位在三民區高雄火車站附近，受惠於鐵路地下化，自由路與復興路貫通，成為優質生活圈，地政局這次推出2筆特商區土地標售，臨鐵新二街的1筆，面積約516坪，位於大港街及1建國二路190巷的一筆，面積約355坪，這兩筆土地靠近台鐵高雄及民族車站、龍江公園、綠園道及捷運黃線Y10站預定地，住商皆宜。

地政局另表示，串連美術館特區及農16的中都重劃區，近年也成為高雄優質住宅聚落，這次共有2筆「住四」土地待價而沽，臨九如三路及德勝街的一筆角地，面積約73坪；另1筆德勝街土地，面積約59坪，都正對中都溼地公園，擁有景觀第一排優勢。

高雄大學區段徵收區，因後勁溪整治及周邊美綠化、家樂福進駐後，加上新台17線興闢，環境品質亦躍升，地政局將釋出3筆土地，1筆臨大學10街與大學27街的第三種商業區土地，面積約706坪，適合興建優質住商大樓；另2筆為分別位於援中路及大學28街的土地，可規畫透天住宅。