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財經台換照 東森電視突然能履行投資製作內容承諾

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）。 聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）。 聯合報系資料照片

東森電視2018年股權交易時，承諾六年投資九億元製作新節目等，但執行率不佳，也影響頻道換照。國家通訊傳播委員會（NCC）今天審查東森電視財經新聞台的換照申請，還要續行審議。NCC發言人翁柏宗表示，今天有委員問及東森電視履行承諾的進度，東森電視總經理徐瑞勇表示對執行九億元製作內容計畫有信心，並將在3月底提出去年一年的履行狀況，以及製播節目的書面規劃。

東森電視旗下東森財經新聞的執照將在今年4月15日到期，今天徐瑞勇率團隊到NCC「面談」換照規劃，根據紀錄，東森財經新聞台在執照六年期間內，有五次裁處處分，目前有專屬人力169人。

但東森電視在2018年由茂德國際總裁張高祥接手時，承諾六年內將投資九億元生產內容，但到2022年底僅投資了2.59億元，投資缺口達6.4億元。當時東森提出延期要求，理由是受疫情影響內容製作，要求延期兩年，但被NCC否決，也正打行政訴訟。

翁柏宗表示，今天審查東森財經換照案時，有委員問到東森電視承諾投資執行計畫，徐瑞勇說，對執行完成有信心。

並將在3月底先提供去年全年的財務相關狀況，以及對新節目排播規劃的書面資料。NCC也將在東森送件後審查相關的執行狀況和節目製作方式。

NCC 東森電視

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