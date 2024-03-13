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特斯拉台灣超級充電站 突破百站

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
特斯拉。美聯社
特斯拉。美聯社

Tesla 今日啟用「新竹 – 享平方」超級充電站，共設有 6 支超級充電座，使得 Tesla 全臺超級充電座正式突破 100 座站點、超過 580 支超級充電座。

台灣特斯拉表示，Tesla 自 2017 年設置全台首座「臺北 – 花博」超級充電站至今，持續積極打造遍佈全台市區、交通幹道與熱門目的地的超級充電生活圈，在 2020 年引進建置 V3 超級充電座技術，提供絕佳的充電速度與體驗，更透過多元化的站點分布與尖離峰差別定價機制，讓車主在日常生活與長途旅行中皆能彈性補充電力，未來也將持續引進最新的 V4 超級充電技術，創造充電的更多可能性，加速全臺轉向永續能源的發展。

Tesla 特斯拉 花博

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