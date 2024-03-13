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中鼎集團得標 中沙石化雙峰高密度聚乙烯統包工程動土

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
由京鼎承包的「中沙古雷乙烯計畫」日前舉行動土典禮。圖／中鼎提供
由京鼎承包的「中沙古雷乙烯計畫」日前舉行動土典禮。圖／中鼎提供

中鼎集團（9933）旗下京鼎公司得標「中沙石化雙峰高密度聚乙烯統包工程」( SFPC HDPE Bi-Modal EPC contract），並於2月完成簽約並舉辦動土典禮，預計2026年底完工，屆時將成為世界一流之綠色永續石化基地。

中鼎指出，本案為「中沙古雷乙烯計畫」中的一環，位於福建漳州古雷石化基地，是福建省迄今一次性投資最大的中外合資計畫，更是中國大陸推動「一帶一路」倡議，與沙烏地阿拉伯實踐「2030願景」的合作項目，極具指標意義。

京鼎董事長張鐵石表示：「本案製程採用SABIC專利技術，可生產高階、製造過程環境友善之雙峰聚乙烯產品；此外，結合中鼎集團綠色工程技術的運用，本案在能源使用效率，以及廢水、廢氣和固體廢棄物、碳排放等各方面，均為業界翹楚，有助於推動石化產業的發展與升級。感謝業主的信賴與託付，京鼎將全力以赴，如期如質完成本案。」

中鼎 乙烯 福建

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