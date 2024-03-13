大高雄不動產開發公會大會 理事長洪光佐：當會員堅強後盾

大高雄不動產開發公會13日舉行12屆第3次會員大會，歡慶成立35周年。理事長洪光佐表示，公會始終肩負著推動建築業發展使命，將服務會員和回饋社會作為己任，極力向政府機關為會員爭取權益，展現了公會的影響力。

本次大會重要議案有：結合全國不動產開發商公會向新政府要求解除土建融資四成限貸，建請恢復正常土建融資；及有關市府研議修正「高雄市政府審查容積移轉申請案件許可要點」折繳代金，以委託3家以上專業估價查估評定乙案，將增加開發成本且評定過程冗長難以成本控管，嚴重影響本業發展，建議提案市府審慎評估作業以維本會會員權益。

回顧2023年因平均地權條例修法、囤房稅2.0、新青安房貸政策、央行升息、總統大選等因素影響市場，展望2024年龍年房地產市場的挑戰是明顯的，碳費開徵、碳稅新政策影響房屋成本和價格，面對全球經濟復甦緩升、兩岸關係及國際政局多變、通貨膨脹，預期2024房市將走向量穩、房價緩漲之趨勢。

洪光佐表示，公會作為會員的堅強後盾，並堅持著創新與進取，始終以服務會員和回饋社會為重任，義無反顧就政府政策進行建議和溝通，奮力維護會員權益，有信心能與時俱進，突破大環境迎來的新挑戰。