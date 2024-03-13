雲豹能源攜手艾滴 開創智慧養殖減碳新商機

雲豹能源（6869）年初宣布旗下全台最大128MW漁電共生場域完工啟用滿周年後，為專注國內漁電共生穩健營運發展及拓大綠電來源，雲豹能源今（13）日宣布投資蝦電共生新創公司艾滴科技，未來共同瞄準國內與東南亞智慧蝦電共生場域開發，開創綠電、生態保育與循環經濟三合一的永續新商機。

艾滴科技目前股本2.9億元，雲豹能源入股約20%，雲豹能源總經理趙書閔表示，雲豹能源憑藉多年養殖與光電結合的整合溝通經驗，將與艾滴科技展開新一波碳權開發合作，除採行蝦電共生、智慧養殖，還發展養蝦廢水復育紅樹林之固碳技術，達成循環經濟生態圈。

艾滴科技為蝦電共生新創公司，在宜蘭擁有蝦電共生養殖場，並自創白蝦品牌「艾吃蝦」。雲豹能源副總經理譚宇軒說明，雲豹能源與艾滴合作後，已於東南亞國家的海口地帶設置室內蝦電共生場域，由雲豹能源在屋頂架設太陽光電系統，供給養殖場綠電；而艾滴利用自動投餌系統、AI影像辨識技術、24小時光電水質監測系統等智慧養蝦技術，並將養蝦廢水轉作為液態肥料，排放至海口的紅樹林成為復育紅樹林的養份，這項技術不只解決傳統養殖業砍伐紅樹林造成的環境破壞，還能復育紅樹林達成固碳並擁有碳權。整場域為綠電、生態保育與循環經濟三合一的商業模式，獲得當地政府支持，提供環境永續全新解方。