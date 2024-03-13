中鼎奪中沙石化雙峰高密度聚乙烯統包工程 預計2026年完工

中鼎集團（9933）今（12）日發布，旗下京鼎公司以豐富的煉油石化工程經驗與實績，得標「中沙石化雙峰高密度聚乙烯統包工程」( SFPC HDPE Bi-Modal EPC contract），於今年2月完成簽約並舉辦動土典禮，預計2026年底完工，屆時將成為世界一流之綠色永續石化基地。

中鼎指出，該案投產後每年將產出40萬噸高密度聚乙烯（HDPE），滿足市場對高階化學品日益成長的需求。

該案業主福建中沙石化有限公司（SABIC Fujian Petrochemical Co., Ltd.），為沙特基礎工業公司（SABIC）與福建省能源石化集團共同成立的合資公司。

該案為「中沙古雷乙烯計畫」中的一環，位於福建漳州古雷石化基地，是福建省迄今一次性投資最大的中外合資計畫，更是中國大陸推動「一帶一路」倡議，與沙烏地阿拉伯實踐「2030願景」的合作項目，極具指標意義。

京鼎董事長張鐵石表示，該案製程採用 SABIC 專利技術，可生產高階、製造過程環境友善之雙峰聚乙烯產品；此外，結合中鼎集團綠色工程技術的運用，本案在能源使用效率，以及廢水、廢氣和固體廢棄物、碳排放等各方面，均為業界翹楚，有助於推動石化產業的發展與升級。

中鼎集團深耕煉油石化領域40餘年，優異的成果屢獲國際業主指定為最值得信賴的合作夥伴；近年更積極因應淨零趨勢，致力投入綠色技術的研發與應用，協助業界綠色轉型，持續朝2050淨零目標邁進。