百貨母親節檔期開打 廣三SOGO、大遠百預購13日登場

開春後股市表現強勁，投資人個個笑呵呵！上半年度折扣最優惠的母親節檔期，即將由中部百貨開啟戰火，各家百貨看好市場活絡動力，預期上半年景氣好轉，消費力道增加，這波促銷檔期業績目標可望有3%至5%的成長。

台中百貨上半年母親節檔期前夕最重要的促銷檔期，今年由廣三SOGO「全館感謝祭」預購會及台中大遠百「美麗購物節」VIP預購搶先於13日開打，中友32周年慶緊接著在14日登場，三家業者業績目標合計將挑戰72億餘元。

業者表示，今年第1季中部百貨零售市場，受到國人熱衷出國影響，各家百貨公司前二月業績較去年同期平均衰退4%至5%，農曆春節過後，消費人潮才逐漸回流。而這波促銷檔期，百貨界及彩妝品牌無不摩拳擦掌，紛紛祭出優惠搶客，預期3月底營收可望回到成長軌道。

廣三SOGO全館感謝祭於3月13日搶先預購，3月19日正式開跑至4月17日止，整檔業績目標挑戰15億元，較去年同期成長3%。

廣三SOGO今年特別邀請療癒系新星插畫「蜜可魯」擔任全館感謝祭代言人。「蜜可魯」本身帶著搖滾精神前來助陣，打造活力且奔放的購物氛圍，幫消費者解放不屑一顧的購物魂。

全館感謝祭將推出全館滿千送百及銀行滿額禮等活動，最高回饋19%，其中也針對美妝保養品、名品珠寶、家電等推出強打優惠組合來吸客，雅詩蘭黛小棕瓶、蘭蔻極光水、SKII青春露、SHISEIDO乳霜王通通最低四折起。

另外，Smart APP全新升級並更新七大功能，暢快購物即享回饋，首次註冊立即送紅利點數50點，活動期間推薦好友下載廣三SOGO APP，有機會抽中紅利點數1萬點(視同現金5,000元)。

去年舉辦的泰國物產展深獲好評，今年再度於12樓特賣場舉辦「泰道地！泰國物產展」，即日起至3月31日，有空運來台的經典泰國零食小老闆海苔、泰國牛奶片、泰國維他豆奶，還有大象啤酒、棉花糖粉紅泰奶等必買伴手禮，讓消費者感受泰滿足的購物旅程。

中友百貨則於3月14日至4月17日舉辦32周年慶，推出滿千贈點、SKECHERS聯名會員禮、愛地球扣點抽大獎、品牌日加碼以及刷卡滿額贈中友商品禮券等多重好禮，除了化妝品三折起，另有嚴選23品暢銷商品2.9折起供家族會員選購，搶攻清明連假商機。

中友百貨店長陳俊華表示，中友32周年慶投入1.8億元促銷預算，最高回饋26%，整檔業績目標挑戰17.68億元，較去年同期成長5%。針對高額消費的化妝品白金尊榮回饋，推出三種不同門檻的伊萊克斯家電好禮。

廣受消費者喜愛的點數行銷，今年再結合環保永續的概念，推出扣抵10點可參加抽獎，獎項包含目前最受歡迎的智能熱烘除臭3L廚餘機、YAMAHA EMF全新電動機車等，於指定綠色品牌消費滿額再贈家族點數100點，以實際行動響應ESG永續愛地球。

此外，活動期間消費滿千贈送點數，顧客可使用點數於下一筆消費直接折抵，也可以兌換優質商品，靈活度更加提高。

中友百貨32周年慶再度與美國知名運動品牌SKECHERS聯名推出獨家會員禮，品質經過SGS檢驗，品項有SKECHERS乾濕兩用袋、摺疊籃、雙飲保溫杯、手提餐盒，實用又環保，總數量高達1萬9,800份，歡迎顧客踴躍兌換。

扣準春意盎然的3月份，台中大遠百美麗購物節VIP預購13日正式開戰，今年促銷預算近2億元，整檔業績目標40億元，較去年同期成長5%；將引領消費者走入「美麗+1製造所」，從生活中找出屬於自己的美，由內而外散發光彩自信。

美麗購物節3月13日至20日VIP預購期間，同享正檔促銷加碼優惠，化妝品/內睡衣累計3,000元送300元、單筆滿1萬再加送200元，遠百APP會員百貨服飾單筆4,000元送300元，保健器材單筆5,000元送500元，大家電單筆1萬送1,000元。國際精品(珠寶/手錶/配件指定專櫃/MEISSEN)單櫃1萬送500元，國際精名品指定專櫃單櫃1萬送1,000元。