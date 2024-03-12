電廠也能成為秘境景點！盤點台灣3座值得一遊的生態電廠

明明是電廠，也能成秘境旅遊景點？當能源開發與永續環保理念仍在拉鋸，電廠如何做到少溫室氣體的排放、保護和增加生物的多樣性？台灣有3座生態電廠，已成新典範。它們各有不同豐富的生態多樣性，到底有哪些值得理解，甚至來場深度旅遊？帶孩子去親訪還是最佳環境教育？一文完整介紹。

發電廠與自然生態能不能並存？過往，發電廠因種類、規模及環境條件限制，加上電廠占用的腹地廣大，即使符合法規與環評，仍常常被認為會對週遭的環境跟生態造成影響，甚至碳排衍生的空氣污染，更被人詬病與批評。

台電在全國大大小小的電廠共101座（426機組數）中，其實有3座電廠，不但在電力發展與生態平衡之間取得共存與共榮，更因生態保育有成，被環保署（現環境部）審核通過，獲得「環境教育設施場所」認證。也因為獨特的自然生態景觀，成為絕美的生態祕境。非常適合民眾週末來規劃一場小旅行到訪，除了遊覽還能深度理解永續理念的體現。

萬大發電廠：在此可見「綠色奇蹟」台灣原生種大豆

興建於民國28年（1939年），距今已85年的萬大電廠，坐落於山林環繞的霧社溪畔。通往奧萬大，沿著霧社投83線巡訪萬大發電廠，梅樹、楓樹與櫻花林遍滿山野，隨著季節變化也呈現繽紛的林相。此處，亦是霧社血斑天牛的棲息處；電廠右山脊的排水廊道是有台灣特有種「無尾葉鼻蝠」的洞穴，目前合計有數百隻的數量。

日治時代留下的歷史設施，如台電員工居住的「洞內宿舍」，即是沿用日本人開發霧社水庫時建造的員工宿舍。這裡還有週遭毗鄰的原住民部落，自然生態與人文資源成為萬大電廠獨一無二的標幟。因為生態豐富，萬大發電廠更成為台電員工傳頌的大祕境，是絕佳的人文與環境教育場域。

2003年時，因進行「萬大發電廠擴充暨松林分廠水力發電計畫」環評現勘時，環評委員台大植物學系教授黃增泉發現消跡半世紀之久的稀特有原生種植物「臺灣大豆」。雖然這種大豆不具食用價值，但它的基因存續可能關係著解決食用大豆病蟲害的良方，更是對台灣獨特物種的延續與價值有重大意義。

萬大發電廠復育的臺灣原生種大豆。台電提供

自發現臺灣大豆起，台電便展開長期監測與復育計畫，2011年時，將復育成功的臺灣大豆一半種子貯藏於國立自然科學博物館種子庫，其餘繼續在萬大電廠臺灣大豆復育區繼續復育。

2013年，發現臺灣大豆的黃增泉出席後復育成果發表會致辭時，直言臺灣大豆的復育堪比七家灣溪櫻花鉤吻鮭復育般艱難，是國寶級的物種，也讓萬大電廠一舉成名。隔年，台電環境保護處統籌規劃，推動萬大發電廠成為生態綠能的環境教育基地，2017年獲得環保署的認證，成為台灣第一座通過「環境教育設施場所」認證，兼可推動綠能發電與生態保育的發電廠。

萬大電廠也開放民眾參觀，但請事先電話預約申請，讓民眾透過親身觀察實際瞭解水力發電的原理與過程，同時見證台電長期維護生物棲地保育的成果。

造訪一趟萬大電廠，繽紛的林相、臺灣大豆復育區、電廠廠區、洞內宿舍、環境教育站及霧社水庫，展現出森林、河川與人文歷史，滿滿的生態能量，值得親臨現場一探究竟。完整參觀資訊如下：

大甲溪發電廠：可看到原生種魚類洄游

大甲溪為中部重要河川，發源於海拔3000多公尺的中央山脈，流經梨山、德基、谷關、白冷、馬鞍等地，最後流進臺灣海峽，因大甲溪流域長達約140公里，上下游落差超過1000公尺，流域廣並橫跨各種氣候及地形，不僅創造出豐富生物樣貌，沿線更有7座發電廠，平均年發電量達26億度。

早期，山坡地及森林開發尚淺，自然環境中可見眾多的水生動植物、鳥類、臺灣特有種魚類等，例如：台灣鏟頷魚（苦花）、臺灣石賓（魚賓）、溪哥仔、臺灣爬岩鰍等。但隨著經濟開發生態環境逐漸改變，加上早年保育觀念不成熟及污染，危害原有自然生態。

因應氣候變遷、溫室效應及地球暖化的潮流下，希望減少電廠營運對環境生態衝擊，大甲溪發電廠便以「潔淨電廠」為發展基礎，自2013年開始進行「公園化電廠」的推動，目標是發展一廠多特色，一處多綠點的生態電廠。

大甲溪發電廠在設計霸體（馬鞍壩）時，考量可能對河川魚類產生衝擊，便將魚道融入設計當中，並依魚類屬性，設計了階梯魚道及丹尼爾式魚道等2種魚道。前者是主魚道，長144公尺，中間設有水池，可提供魚類上溯停留休息。後者是副魚道，適合長度短、量體小，較容易振動、運動性強的魚類。

大甲溪電廠混合魚道設計，維護魚類洄游生態。台電提供

台電特別規劃「生態魚道觀景窗」，可以用人的高度目睹魚類溯游實景，全台也是獨一無二。

此外，在生態維護有成，馬鞍壩周圍生態環境也逐漸復甦，許久不見的動植物也再現蹤跡，包括寬青帶鳳蝶、大鳳蝶、白紋鳳蝶、大紅紋鳳蝶，臺灣獼猴、山豬，以及保育類動物山羌等。甚至位在馬鞍壩庫區內的一座小沙洲，因吸引了白鷺鷥、黃頭鷺、小野鴨及野鳥棲息，被台電員工暱稱為「鷺鷥島」，成為生態景觀的觀賞熱點。

水庫周邊已形成生物多樣性的生態圈，是台電另一個生態秘境。隨著生態電廠成形，馬鞍壩生態園區也設立展示館，館內有魚道影像直播、大甲溪沿線分廠特色模型及機組模型展示。走在霸體左岸林蔭道路，可以享受芬多精，沿途還有著名的白冷吊橋景點，有機會採訪，不妨走一趟兼具知性及悠閒的生態漫步。

此電廠的完整遊覽資訊如下：

大甲溪電廠魚道觀景窗。台電提供

興達發電廠永安溼地護育－飛鳥電廠美名不逕而走

只有水力電廠才能與環境共存、與生態共好嗎？事實上，位於高雄的興達發電廠，也是台灣重要的生態電廠。

位於高雄永安西北側的興達火力電廠，是台灣第3大電廠。電廠旁邊永安溼地是世界級的重要溼地，正是每年九月底至十月初黑面琵鷺度冬重要的棲地。

一場地震，把一群鳥驚飛，數以千計的群鳥紛飛，恰巧被在溼地蹲點2年的國際金獎導演許鴻龍記錄了下來，興達電廠瞬間變成飛鳥電廠，這壯觀的一幕讓許鴻龍驚呼連連，直言是上天給的禮物，是鳥類棲息的生態天堂。

在「飛鳥電廠」紀錄片中，記錄了2023年有427隻黑面琵鷺，相較於2012年環評調查的102支數量大幅增加。期間，2020年興達電廠燃氣機組進駐施工，電廠跟溼地之間的緩衝區，並沒有因為施工而影響生態，卻是台電有心規劃下，已經成為鳥類的生態棲地。

永安溼地生態豐富已經成為候鳥重要棲地。台電提供

回顧永安溼地的歷史，治時期為南台灣重要的曬鹽場，1985年時由臺鹽公司賣給台電。台電原本計畫要闢建灰塘以貯存興達發電廠的飛灰，

因地方反對而停擺，經過30年的休養生息，溼地的生態多樣性愈來愈豐富，成為候鳥棲地。

台電累積了6年的調查與監測，將周邊環境、水質、生態監測等做了縝密的資料彙整，累積記錄了溼地動物共87科214種，包括瀕臨絕種的保育類鳥類黑面琵鷺與遊隼，還有黑尾鷸、半蹼鷸、紅尾伯勞等保育動物，甚至整理出80多種鳥類適合的水深範圍調查，用科學方法來維護生態保護。

爲了保護溼地生態，台電在131公頃的鹽灘地上縮減開發面積，保留41.25公頃作為溼地保護區，再規劃15公頃為緩衝區，剩餘的低干擾區才開發做為燃氣機組用地，也就是說有超過42％的土地都留下來不開發。

從閒置的鹽田到豐富生態的溼地，候鳥成為留鳥，也是鄰近新港國小獨一無二具有在地特色的環境教育場域。完整遊覽資訊如下：

永安濕地生態教育中心參觀資訊 開放時間：週二、三、五、六日09:00-16:30 ； 週一、四公休. 地址: 高雄市永安區鹽田里永達路81號（GoogleMap定位） 聯絡電話. 07-6913037

（本文出自2024.03.07《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）