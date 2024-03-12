綠舞飯店聯名Renee's Choice皮拉提斯 推超值住宿專案

宜蘭綠舞飯店與全新皮拉提斯品牌「Renee's Choice The Elegance of Pilates」即日起至5月31日聯袂推出「Renee's Choice樂悠悠」住房專案，入住即可至位於大直的Renee's Choice體驗器械皮拉提斯或嬋柔2選1、與可愛爆表的綠舞園區萌寵們近距離餵食互動，換穿唯美經典浴衣暢遊5.7公頃日式主題園區共度療癒假期。專案價四人入住每人4,325起，60歲(含)以上的樂齡人士入住，每人再享額外享500元折扣，每房最高可折抵兩位價值千元。

冬去春來，宜人氣候最適合攜帶家中長輩出遊踏青趣，只要年滿60歲的樂齡人士入住「Renee's Choice樂悠悠」住房專案，每人可折500元，每房最多可折二位，攜帶兩位長輩入住即享千元住房折扣，趁此超值優惠攜帶家中長輩一同出遊散心輕鬆沒煩惱。

入住換穿唯美的經典浴衣，漫步欣賞5.7公頃的日式造景園區為全家留下美好出遊回憶；享受園區眾多萌寵羊駝、水豚、梅花鹿、柯爾鴨及狐獴的熱情待客，親自體驗餵食的樂趣；浸泡風呂浴場的精油浴池好好放鬆身心靈，回到客房舒眠一晚後翌日享用蝶舞咖啡廳自助早餐為新一天注入滿滿元氣，繼續暢玩園區設施。入住專案皆可依房型內容獲得一對二器械皮拉提斯/嬋柔單堂課程體驗券2選1，使用期限可至12月30日，提供足夠的時效性給予客人更彈性選擇方便的日期前來運動體驗。

「Renee's Choice The Elegance of Pilates」為綠舞國際觀光飯店旗下全新皮拉提斯運動品牌，透過專業教練指導一對一或小班制的團體課程選項，提供器械/墊上皮拉提斯及嬋柔課程，幫助達到雕塑身體線條、增加柔韌性，並且有效矯正姿勢、改善腰酸背痛的問題，為忙碌的現代人減壓放鬆及找回身體的平衡。