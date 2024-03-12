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台中巨蛋動工！建商布局14期土地每坪破百萬現推案熱潮

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
由日本建築大師隈研吾操刀設計的台中巨蛋昨動工。圖／台中市政府提供
由日本建築大師隈研吾操刀設計的台中巨蛋昨動工。圖／台中市政府提供

斥資近百億、由日本建築大師隈研吾操刀設計的台中巨蛋昨動工，預計2030年完工，將成為中台灣重要地標之一，台中巨蛋所在的14期重劃區吸引建商搶進購地、推案，鄰近的榮德段88地號641坪商五土地日前市府抵費地標售，由遠雄集團以總價6.41億元、單價達百萬標出，今年更迎來推案熱潮。

根據市調，今年14期推案重心圍繞在台中巨蛋周邊的洲際段與榮德段，包括大陸、惠宇、豐邑、磐興、舜元、大城、大毅等近10家建商都有預售案將進場。

住商機構中區協理賴萬表示，14期為台中40年來開發面積最大的重劃區，也是建商熱門推案區，未來台中巨蛋進駐後，預估提高14期能見度，也將為區域房價帶來想像空間。

信義房屋中三區協理方浩銓認為，今年台中市最受期待的重劃區非14期莫屬，包括台中巨蛋、北屯運動中心、漢神洲際購物中心、太子置地廣場等重大建設，將陸續完工。14期過去還沒有大樓建案落成，今年下半年預計會有新大樓成屋陸續點交，以及推出更多新建案。若以相鄰的水湳經貿園區房價做基準，14期預售單價「坐6望7」。

巨蛋所在的14期榮德段在上周市府抵費地標售中，由遠雄建設以總價逾6.4億元得標88地號商五土地，為總價地王，換算單價達百萬，不論單總價，均創下榮德段的區段新高，容積率較低的住一之一均價也都在60萬元以上，若以土地及建築成本推算，未來推案單價6字頭起跳。

台中多家建商在14期已擁地，也趁14期抵費地標售整合鄰地，讓土地更具開發價值。其中，惠宇標下台中巨蛋附近的洲際段土地整併，更以每坪單價101.1萬元、總價6.14億元，標下仁平段328地號607坪商五土地，整併後面積逾1500坪；華太建設砸下4.2億元、以每坪100.6萬元，標下仁平段298地號413坪商五土地，整併後面積逾2600坪。

台中巨蛋將興建一座可容納1.55萬人的主場館，及可容納5000人副場館，圖為主場館示意圖。圖／台中市政府提供
台中巨蛋將興建一座可容納1.55萬人的主場館，及可容納5000人副場館，圖為主場館示意圖。圖／台中市政府提供
台中巨蛋將興建一座可容納1.55萬人的主場館，及可容納5000人副場館，圖為主場館示意圖。圖／台中市政府提供
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台中巨蛋 建商 重劃區

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