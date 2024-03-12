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CloudMile 萬里雲在馬來西亞設雲端技術展示中心搶商機

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

本土新創、人工智慧與雲端服務供應商CloudMile萬里雲積極卡位東協，近期宣布於馬來西亞成立雲端技術展示中心 (Centre of Excellence，CoE)，加大東南亞投資，並以馬來西亞作為東南亞技術據點，展示生成式 AI、即時數據分析與現代辦公等應用，滿足東南亞日益龐大的雲端需求。

CloudMile 萬里雲指出，雲端技術展示中心以數位科技、人才培育與夥伴合作為三大核心，為試圖數位轉型的企業打造一個全方位技術交流平台，透過體驗超過10種產業的轉型技術應用、到CloudMile萬里雲和 Google Cloud 合作的生成式人工智慧展示等，企業更即時掌握時下最新技術趨勢。

CloudMile 萬里雲也協同Google Cloud發展「GO-CLOUD人才計劃」，包括線上研討會、教學工作坊和各季度實驗室等活動，預計2026年前將有超過30萬馬來西亞技術人才受益。

CloudMile 萬里雲馬來西亞總經理梁俊南表示，透過成立雲端技術展示中心，將馬來西亞作為 CloudMile 萬里雲在東南亞區域的技術人才中心，隨著半導體與電子產業的相繼投資，馬來西亞漸成為台灣企業的戰場延伸。CloudMile 萬里雲也將持續跟隨台商腳步，希冀在馬來西亞打造東南亞的人工智慧與雲端技術中心，放大東南亞的數位轉型量能，也助力台商企業在供應鏈擴展上加速升級轉型。

CloudMile 萬里雲創辦人暨董事長劉永信表示， CloudMile 萬里雲之所以選擇馬來西亞作為東南亞的技術中心，是看中馬來西亞在市場發展與技術人才上的潛在實力。透過雲端技術展示中心的資源交流，CloudMile 萬里雲能強化東南亞企業在數位轉型上的認知，後續也與 Google Cloud 與 Trainocate 馬來西亞發展人才培育計畫，持續佈局東協市場，強化東南亞的數位轉型技術量能。

東南亞 萬里 馬來西亞

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