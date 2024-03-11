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為了兌現發股利 大同賣黃金地芙蓉大樓逾百億入袋

聯合報／ 何醒邦／台北即時報導
大同旗下位於台北市仁愛路三段的芙蓉大樓外觀。記者朱曼寧/攝影
大同旗下位於台北市仁愛路三段的芙蓉大樓外觀。記者朱曼寧/攝影

大同公司11日代子公司尚志資產公告，通過處分台北市「芙蓉大樓」資產，在不低於特定價格下，與交易對象議約、簽署不動產買賣相關文件，至於交易金額將另行公告。大同董事長王光祥證實，芙蓉大樓已順利賣出，但詳細金額與交易對象，要至5月才能公告，而會將芙蓉賣出是要還清負債，才能兌現發放股利的承諾。

王光祥強調，大同新團隊謹記儘早發放股利回饋股東，2024年策略性活化閒置資產以早日彌補虧損，以此終結23年來股東對股利的殷殷期盼。

據了解，2020年大同經營層改朝換代，累虧原本有200多億元，目前剩下約百億元，若累虧一直存在，將無法發放股利，王光祥即下定決心，將遲遲無法完成整合的芙蓉大樓賣掉，預計處分金額將超過百億元，有望一次彌補累計虧損。

大同表示，11日董事會決議通過活化台北市大安區懷生段乙案，即北市仁愛路福華大飯店旁的「芙蓉大樓」地下2層至地上第6層及第13層至第15層，經營團隊為加速回饋18萬多名股東對大同長久支持，加上本業獲利可期，在弭平特別盈餘公積虧損後，公司有信心開始發放股利與廣大股東們共享成果。

但因本案尚未簽訂合約，故交易對象、交易金額與該金額佔最近期個體財務報告，期末總資產比率、處分損益及對母公司大同損益等影響，將於簽約後另行公告。

大同公司自2001年起，就未發放股利，在新經營團隊重新整合集團資源，已逐漸弭平累積虧損，且集中發展趨勢產業有成，已連續10個季度展現獲利的綜效。2023年的營收年增近47%，超過500億元的成績單更創下近期新高，11日董事會決議通過2023年財務報告書，全年每股獲利達1.13元。

大同集團董事長王光祥。本報資料照片
大同集團董事長王光祥。本報資料照片

大同 股利

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