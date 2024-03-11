國產署今年首批地上權開標 第二批4/1公告

國產署今天公告第1批8宗國有土地招標設定地上權開標結果，標脫6宗，決標權利金總金額近8.27億元。當中，麗寶集團旗下名軒開發、鵬程建設各標得2案，為地上權開標大贏家。

國產署本批公告招標標脫6宗土地中5宗為首次公告標的，其中，住宅區土地脫標四宗，台北市兩宗分別在台師大及捷運古亭站、三總公館院區及台大，由麗寶旗下名軒開發標下，得標價1億6450萬元與2億1206萬元，溢價8.54%、11.06%。

另外，台中市北屯區竹興段、北區錦村段、東勢區泰昌段等3宗土地也全數標脫，分別是鑫陽公司以8088.9萬元標下北屯區竹興段住一之一土地地上權，溢價率3.91%。北區錦村段住二地上權，溢價率8.4%由麗寶的鵬程建設以7815萬元標下；此外鵬程建設還以1億7788.9萬元取得東勢區泰昌段商特一地上權，溢價率3.82%。

南區則釋出高雄市楠梓區德昌段住三土地及台南市東區平實段平實營區商五土地，其中，高市土地由鑲揚國際開發以1億1333萬元標得住三土地，溢價率6.19%，平實段則流標。

國產署表示，本次招標設定地上權案地租年息率3.5％，其中1％隨申報地價調整，2.5％依簽約當期申報地價計收，並適用財政部111年8月22日發布修正「國有非公用土地設定地上權作業要點」，權利金繳交期限為90日。

國產署也強調，為兼顧活化國有土地及國家住宅政策，自111年起符合位於都市計畫住宅區、面臨10公尺以上計畫道路，基地形狀方整且面積0.15公頃以上之標的，均先徵詢中央及地方住宅主管機關確認有無社會住宅用地需求，經評估無需求者，續由該署辦理活化利用

國產署也預告，第二批地上權預計4月1日公告，預計將列9宗地，包括台中、台南、高雄的4宗土地為首次列標；商業區土地有3宗，台北市中正區、台南市東區、澎湖縣馬公市，其中台南東區為第一次列標。

另2宗工業用地位在高雄市旗津區、岡山區，旗津為乙種工業用地，面積約2698坪，曾經標脫過，但因業營運狀況最終解除契約重新列入標單。岡山則為甲種工業用地，面積約1850坪，為首次列標。