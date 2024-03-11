北市10大熱銷豪宅曝 冠軍平均每月成交1件

永慶房產集團根據實價登錄資料，統計2023年總價超過7,000萬元的豪宅交易，盤點出台北十大熱銷豪宅社區，以北投區的「力麒天沐」交易最為熱絡，成交12件，相當於月月都成交，而中正區共入榜3社區為北市之冠；松山區的「潤泰敦峰」平均單價為199萬元，即將叩關200萬元門檻。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，天母向來被視作台北富人區，居住氛圍恬淡舒適，吸引不少歸國企業家、外商高管及外僑置產。商圈機能成熟、國際學校林立、綠覆密集度堪稱全台北之冠等優勢，更造就區域認同度高的老天母人選擇長期定居，在地客在換屋時仍偏愛續留天母，而喜愛慢活的台北富人也往天母地區移居，「力麒天沐」因此而受惠。

「力麒天沐」位於士林和北投區交界，鄰近石牌捷運站，亦有國道一號、洲美快速道路及環河快速道路可利用，交通便利性十足。附近醫療資源相當豐沛，如榮總、振興醫院等，且周遭還有磺溪，綠覆率高，提供給居民都市以外的休憩空間。該社區周邊也有天母國小、明德國中等學區，遠東SOGO天母店、士東市場也都相距不遠，生活機能良好，吸引不少買家的目光。去年在受到通膨升溫的影響之下，資金充裕的買家更偏好投入不動產，抗跌保值性佳。

至於中正區，則是北市唯一入榜3豪宅社區的行政區，入榜的社區分別是「總統傑仕堡」、「冠德羅斯福」及「富邦醴仁」。

陳金萍說明，中正區的博愛特區為台北市發展最早的豪宅聚落，因其擁有良好治安、綠意景觀豐富和居住環境優質等優勢，受到不少高資產族群的青睞，因此該區的豪宅買氣穩健，價格備受支撐。而中正區的土地開發已趨飽和，新案較少，以中古豪宅為大宗，因此若有新案推出，都會吸引不少換屋族或高資產族群入手。

「潤泰敦峰」平均單價為199萬元，逼近200萬元大關，房價居去年台北前十大熱銷豪宅之首。

陳金萍指出，「潤泰敦峰」是由潤泰創新所推出的頂級豪宅建案，坐落微風廣場旁，且因具備台北市中心千坪以上大基地的優勢，頗受不少外國人及境外法人青睞，也堪稱松山區最吸鈔豪宅，去年共交易7件，買氣仍穩定。

「冠德信義」平均總價為3.47億元，居榜上北市豪宅最高價，遠超越第二名的1.89億元。

陳金萍分享，「冠德信義」位於信義計畫區內，為北市商業及觀光的一級戰區，多間百貨商城和企業總部都位於此區，包含新光三越、微風百貨、台北101等。該社區是信義計畫區裡難能可貴的純住宅，視野棟距正對公園學校，擁有200米的寬廣棟距和永久景觀，為區內非常稀有的超豪宅。

正因為擁有比鄰公園濃蔭、雙明星校園等優勢，再加上交通機能優良、居住生活品質佳，儘管頂著超高總價的光環，還是能吸引不少高資產族群買單。

「冠德信義」去年雖然交易僅4件，但是總銷金額高達13.89億元，僅次於「力麒天沐」，排行北市第二。