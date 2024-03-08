全聯開首家生活百貨落腳高雄 新增這五大品類商品

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經濟日報／ 記者嚴雅芳／高雄即時報導
全聯「家庭生活店」新店型外觀主打生活百貨。記者嚴雅芳/攝影
全聯「家庭生活店」新店型外觀主打生活百貨。記者嚴雅芳/攝影

全聯併購大潤發後，雙方首度合體推出新型態店全聯「家庭生活店」，全聯總經理蔡篤昌8日表示，這不僅是第一家和大潤發合作的店，也是全聯首家的複合店，同時是全聯品項數最多的店，共計導入大潤發商品超過百座貨架，總品項數達3,366個，未來全聯不僅要做消費者的大冰箱，還要升級成生活百貨大倉庫。

全聯、大潤發兩大零售通路總經理今日首度連袂出席活動，並揭露雙方未來將有更多的合作。蔡篤昌表示，全聯自2022年併購大潤發後，持續運用超市與量販各自專長，發揮雙品牌一加一大於二綜效，大潤發在地經營具備廣度與深度，除了擁有完整生活百貨類別商品，更對商圈經營有高敏感度，對於全聯拓展居家生活類別品項有重要參考價值，有助於門市掌握在地居民生活用品消費趨勢。

大潤發總經理Pascal Delval也表示，全聯的新開店對大潤發來說是更有潛力的未來，雙品牌聯手將為顧客帶來更好的服務和商品，此次精選的3000多種品項，可望一次滿足社區型消費者需求。

全聯首家「家庭生活店」位於高雄光華商圈，周圍涵蓋學區、住宅及商業區，為了滿足全年齡客層，門市占地520坪，包含賣場430坪、後場90坪。不只空間大，商品種類也新增五大品項，涵蓋季節性常用品、文具用品、修繕/電材五金、騎士用品及祭祀用品等，滿足消費者一站式購物需求。

蔡篤昌表示，全聯「家庭生活店」希望做到在地化，會依人口結構和商圈屬性選品，其次，商品的選擇會考慮流通性，不賣流通率低、「站衛兵」型的商品，第三是要提供消費者選擇性，選品必須兼具深度和廣度。

蔡篤昌也提到，和大潤發在生活用品上的合作屬於結構上的補強，未來雙方要發揮更大的綜效會在食品類，尤其食品的採買金額與購買頻率都相對用品高，量販店有很多現場調理食品，未來產生的綜效會很強。

全聯總經理蔡篤昌、大潤發總經理Pascal Delval聯手打造全聯「家庭生活店」。攝影/記者嚴雅芳
全聯總經理蔡篤昌、大潤發總經理Pascal Delval聯手打造全聯「家庭生活店」。攝影/記者嚴雅芳

全聯 大潤發 消費

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