搶進最夯「美食一條街」店面10年慘賠1342萬 專家點關鍵

北市信義區「永吉路30巷」美食小吃林立，有小資最愛美食一條街之稱，人潮相當多，不過，近日卻傳出店面賠售資訊。實價揭露，位於永吉路30巷、松隆路口一間22.25坪店面，前房東於2014年7月以總價5,930萬元購入，去年12月以總價4,588萬元售出，持有近10年，慘賠1,342萬元出場，跌幅高達22.6%。

對此，東森房屋研究中心資深研究員莊思敏指出，前房東於上一波房市高點時購入該店面，當時的入手價格相對較高，而後實體店面又日漸式微，才導致賠售千萬的情況發生。

莊思敏指出，永吉路30巷與信義計畫區只有一路之隔，周圍市府商圈上班人口多，消費實力強，吸引了許多店面群聚，甚至還有不少原本在東區的店家看好這裡的潛力和商機，特意搬遷至此地經營。

不過，永吉路30巷以臨近忠孝東路一帶較熱鬧，稍遠一點人潮就明顯減少，如果店面地點不理想，買價又太高，就可能租金沒賺到，反而賠了房價。

以本次轉手的店面為例，屬於永吉路30巷商圈相較外圍地段，人潮、車潮比起正核心地段有一定落差。目前個案周圍的租金行情普遍落在每坪3,500~4,000元上下，以本案面積22.25坪推算，月租金行情大約為8~9萬元。

本次交易的成交總價為4,588萬元，換算投報率可以達到2%以上，屬於合理範圍。

但若以原房東10年前入手價5,930萬元來計算投報率，則僅有1.6%~1.8%左右、連2%都不到，投報率明顯偏低，獲利空間相對有限，也難怪原房東寧可認賠出場。

莊思敏表示，近年實體店面式微，就算不是大型店面，若非座落A級點位，都可能面臨賠售，特別是台北市高單價、又在2013~2014年的房市高點時購入的物件，更加容易陷入賠售的困境，建議打算投資店面收租的房東，即使是一級商圈，也謹慎評估物件所在位置和市場潛力，以避免落得出租不易，認賠出售下場。