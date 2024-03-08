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重返新北一哥！板橋平均房價3年漲15% 領跑新北精華區

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
板橋街景。圖／東森房屋提供
板橋街景。圖／東森房屋提供

對於新北市房市一哥到底是永和還是板橋，市場上一直都存在不同的討論聲音，東森房屋研究中心彙整實價登錄資料，統計2021~2023年新北市外圍第一環精華區的平均房價，前兩年永和區都小勝板橋區，是新北市平均房價最高的精華區，但到了去年，板橋區的平均房價反超永和區，重回新北市房市一哥寶座，與此同時，近3年板橋區的房價漲幅也是新北精華區中最快的、高達15%。

東森房屋大新板加盟店經理沈裕勝表示，隨著政府持續加大打炒房力度，投資置產需求日益減少，剛性需求當道，板橋區基礎機能成熟、居住質感佳，吸引了許多自住客群駐足。

沈裕勝指出，過去一年多以來受房市黑天鵝影響，投資客蹤跡銳減，自住客群成為現階段的交易主力，而自住客群進場購屋相對謹慎，傾向選擇基礎機能成熟、房市支撐力道強的精華區域。

與新北市其他精華區相比，在板橋買房的優勢主要有二，一來，板橋坐擁台鐵、高鐵、捷運三鐵共構，聯外交通非常便捷，區內還有江翠、新埔、府中等多個成熟商圈，很多大型商場、影城百貨都坐落於此，基礎機能相當完善。另一方面，板橋經過了多年的開發建設，又有新板特區、江翠北側重劃區坐鎮，區域居住質感也相當不錯，因此備受自住客群青睞。

沈裕勝表示，目前板橋以新埔、江翠商圈一帶的住宅交易最為熱絡，此一區塊商家林立，大小採買應有盡有，而且搭乘捷運最快僅需10分鐘左右就可以直達台北市，目前此一區塊中古屋的平均房價仍普遍落在5~6字頭，總價1,500萬元左右就能買到一~兩房的中古華廈、公寓，房價比附近的新板特區、台北市都親民了不少，很適合有預算考量的首購族、換屋族。

另外，近期也有很多在台北市工作、且收入可觀的購屋民眾到板橋買房定居，用同樣的預算，在台北市只能棲身屋齡較高的中古屋，但在板橋卻能住進居住品質更好的豪宅或小豪宅，因此我們也可以看到，近一年板橋實價登錄9字頭案件的交易量有明顯增多的跡象。

東森房屋研究中心副理黃勝暉表示，板橋是新北舉足輕重的交通樞紐與商業聚集地，房市能見度相當高，區域房價的抗跌保值性毋庸置疑，再加上近期有新青安2.0的鼓舞，很多年輕首購族也紛紛進場看房，帶動區域房市交易量能快速回溫，展望未來，板橋的房市交易量能將會保持穩健成長的態勢，購屋民眾可以多留意。

資料來源／東森房屋
資料來源／東森房屋

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