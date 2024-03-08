航空雙雄同步上漲 長榮航躍成交量前十

航空雙雄今（8）日股價同步上揚，長榮航（2618）早盤一度拉至32.15元，盤中於31元附近震盪，漲幅逾2%；華航（2610）開盤拉升至19.8元，盤中漲幅逾1%。長榮航空總經理孫嘉明昨（6）日表示，航空業者成本攀升，高票價已是不可逆趨勢，期待今年本業營收能成長10％。

疫後航空業復甦強勁，孫嘉明指出，1、2月航班已恢復到疫情前的九成，前兩季肯定成長，另第三季暑假本就是旺季，以航次數而言，預估今年回到2019年的95%，剩下5%為大陸航線。去年個體營收約1867億元，盼今年達2000億元。

孫嘉明說，長榮航針對需求強勁的市場擴大布局，香港、日本、北美都還有增班需求，4月12日起，高雄-香港先開每日1班次，5月15日起再增為每日2班次；對南部客赴港澳，或經港澳進珠三角台商將更便利，香港旅客來台也可南進北出或北進南出。

由於開放旅遊團赴大陸喊停，因此兩岸增班計劃將依旅客需求進行調整。不過由於台積電（2330）熊本廠即將啟用，華航、長榮航也跟著台積電腳步增班，華航3月底起每周飛航九州將達24班，為飛九州班次最密集的國籍航空。長榮航已規劃桃園-福岡每周14班；高雄（2836）-福岡每周五班，3月31日起每周增為七班。